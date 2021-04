Mia Khalifa recuerda las amenazas de muerte del Estado Islámico

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Mia Khalifa tuvo una breve carrera en la industria del cine para adultos. Ahí protagonizó una controvertida escena que resultó en amenazas de muerte por parte del Estado Islámico (ISIS).

En el video pornografico, que se volvió tendencia en todo el mundo, se podía ver a Khalifa portando un hijab. Años más tarde, la modelo evita hablar del tema, pero explica sus motivaciones en el podcast de Alexandra Cooper "Call Her Daddy".

"Con el paso del tiempo, di una entrevista y eso fue lo único que no se les permitió preguntarme. Me negué a reconocer que había hecho esto y fue solo en terapia que me di cuenta de lo dañino que era", mencionó la modelo.

Mia Khalifa también dijo que ya no puede "esconder cosas debajo de la alfombra" y "esperar que desaparezcan". "No quiero hablar porque no quiero llamar la atención sobre eso, pero necesito hablar”, agregó la joven de 28 años.

Mia Khalifa y su rotundo éxito en OnlyFans

"Puedo estar deprimida, con ansiedad paralizante y un trastorno disociativo que aterroriza a mis amigos cuando les hablo, pero mi piel no tiene que pasar por tres filtros antes de publicar una foto en OnlyFans o Instagram", finalizó la influencer.

Actualmente, Mia Khalifa es una de las estrellas más destacadas de OnlyFans, plataforma donde tiene publicadas más de 300 fotos íntimas. En enero, anunció una donación de 160,000 dólares a organizaciones benéficas.

