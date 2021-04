Mia Khalifa recauda miles de dólares para ayudar a las mujeres trans

Mia Khalifa, que saltó a la fama en Pornhub en 2014, ahora gana dinero con OnlyFans, y recientemente decidió donar miles de dólares a For The Gworls, una organización que proporciona fondos vitales a las mujeres trans.

La modelo reveló detalles de su donación en sus historias de Instagram, escribiendo: "Recaudé algo de dinero en OnlyFans para el día de la mujer y he estado tratando de encontrar organizaciones a las que donarlo. Me encanta lo que está haciendo For The Gworls".

En Twitter, Khalifa explicó que recaudó $1,000 y originalmente planeaba igualar esa cantidad, pero estaba tan inspirada por el trabajo que hace For The Gworls que decidió agregar $9,000 adicionales a su donación.

La joven de 28 años también instó a sus seguidores a compartir detalles de otras organizaciones que "realmente necesitan la financiación" que pueda tener en cuenta para su próximo esfuerzo de donación.

Mia Khalifa se ha convertido en una crítica de la industria del porno

Mia Khalifa se ha convertido en una crítica de la industria del porno.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Khalifa saltó rápidamente a la fama de Internet en 2014 cuando debutó como actriz porno; sin embargo, dejó la industria solo tres meses después y se centró en el modelaje de cámaras web.

En 2019, reveló que ganó solo $12,000 mientras trabajaba en la industria del porno, recaudando solo $1,000 por escena. En tiempos más recientes, ha centrado sus esfuerzos en OnlyFans, donde publica "contenido subido de tono".

Se ha convertido en una feroz crítica de la industria del porno desde que fue muy popular filmando escenas de sexo. En 2019, habló sobre los desafíos que enfrentó para encontrar un "trabajo normal" después de dejar el trabajo sexual.

Khalifa también ha sido abierta sobre el impacto que tuvo la industria en su vida. Fue objeto de amenazas de muerte después de filmar una escena porno con un hiyab. También advirtió a otros jóvenes que la industria del porno puede ser brutal y "no siempre hay sol y flores".

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.