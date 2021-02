Mia Khalifa promociona su OnlyFans con CANDENTE sesión de fotos ¡SEXY!

Al hablar de mujeres guapas y exitosas no podemos dejar de mencionar a Mia Khalifa, quien se hizo famosa luego de protagonizar algunos videos para adultos. Y aunque Mia ya no se dedica más a esta rama no pierde la oportunidad de deleitar la pupila de sus fanáticos.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, la famosa ex actriz de cine para adultos visitó recientemente las hermosas playas de Cancún, donde disfrutó de su tiempo libre y aprovechó para hacer una candente sesión de fotos para OnlyFans.

Tal como lo anunció en Instagram, la modelo posó sin brasier y mostró parte de sus voluptuosos encantos que dejaron poco a la imaginación a quienes no la conocieron en el poco tiempo que perteneció a la industria del porno.

Mia Khalifa y sus impactantes bikinis

Mia Khalifa y sus impactantes bikinis

Desde sus inicios, Mia Khalifa siempre ha lucido un cuerpo esbelto pero en los últimos meses, la también modelo ha dado muestra de lo aplicada que está con el ejercicio y la sana alimentación pues luce unas piernas y un abdomen súper tonificados.

Debido a que luce un cuerpo de envidia, la guapa ex actriz de videos para adultos, posa constantemente en bikini, prenda que al parecer se ha convertido en su gran aliado. Y es que la modelo ha compartido muchas fotografías con esta prenda en su cuenta de instagram.

Inicia vacunación de adultos mayores contra Covid-19 en México. Síguenos en TikTok para mantenerte informado.

¡Y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube!