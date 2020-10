Mia Khalifa presume el escote de su espectacular 'vestido de novia' ¡SEXY!

Mia Khalifa presume CUERPAZO con un sexy 'vestido de novia' ¡Preciosa!

Mia Khalifa sorprendió a sus 21 millones de seguidores en Instagram con una nueva actualización. Con mucho tiempo en sus manos debido al período de cuarentena, Khalifa decidió adaptarse a uno de sus muchos "vestidos de novia", mostrando sus increíbles curvas.

En la foto de Instagram se puede ver a la modelo parada frente a un espejo de cuerpo entero mientras usa el atuendo. Ella posó con el pie derecho hacia adelante, mostrando una de sus piernas a través de la abertura del vestido mientras miraba por la pantalla de su teléfono y tomaba la selfie.

Mia Khalifa sorprendió a sus 21 millones de seguidores en Instagram

El vestido largo de seda blanca alarde de sus curvas a la perfección. Tiene un escote que deja ver sus encantos a la perfección. El atuendo de Mia Khalifa también cuenta con tirantes finos que le pasan por los hombros y una abertura a la altura del muslo que deja poco a la imaginación.

La influencer escribió un texto junto a la foto, explicando que tiene "12 vestidos de novia", incluido el de su próxima boda con el chef sueco Robert Sandberg. Se sintió triste porque sus planes no avanzaron según lo programado debido a la situación del Covid-19, por lo que decidió usar el atuendo en casa.

La publicación de Mia Khalifa causó sensación

Muchos de sus fans sintieron curiosidad y le preguntaron de dónde había sacado el vestido de novia. Si bien la ex actriz de cine para adultos no respondió directamente en la sección de comentarios, respondió a través de sus historias de Instagram y reveló que el conjunto fue realizado por Markarian NYC.

TE RECOMENDAMOS LEER: La verdad de Mia Khalifa después de los videos para adultos

También compartió que la marca de ropa de mujer de lujo no le dio un "descuento", por lo que no se molestó en etiquetar la marca en la publicación. A solo tres horas de su lanzamiento en Instagram, la foto recibió más de 911,000 me gusta, actualmente cuenta con 1,694,825.