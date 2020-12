Mia Khalifa posa en bikini con la boca OCUPADA (FOTO)

Mia Khalifa volvió a romper las redes al derrochar sensualidad mostrándose en un diminuto bikini que resaltó su figura.

Mia Khalifa es una de las más grandes celebridades del cine hecho exclusivamente para mayores de 18 años, a pesar de que solamente estuvo trabajando para la industria durante unos meses su nombre se internacionalizó, su nombre se convirtió en uno de los más buscados.

A pesar de que hace años que decidió dejar la industria su nombre es sinónimo de este tipo de películas a pesar de que ha mostrado su descontento al relacionarla una y otra vez, pero como dice el dicho:

"Si no puedes con ellos uneteles", así que Mia Khalifa regresó de cierta manera a mostrar de nuevo su figura claro sin tener la acción completa como antes.

Esto lo mencionamos por el hecho de que ahora es modelo de distintas marcas que le pagan por darle publicidad a sus negocios, quizá una sola mención de la empresaria en su cuenta de Instagram viene acompañada de una fuerte cantidad de dinero.

Quizá lo más cercano que tenemos de Mia Khalifa a su antiguo trabajo es su nueva página OnlyFans en donde se permite compartir contenido para mayores de edad, esto sin ninguna censura como en Instagram, en esta página se puede publicar lo que se desee ya sea con mucha o poca ropa, desafortunadamente solo pueden acceder a ella y ver su contenido las personas suscritas.

Sin embargo por el momento nos quedamos con las publicaciones que comparte en su cuenta oficial de Instagram en donde tiene aproximadamente 22 millones de seguidores en Instagram, en ella suele compartir fotografías de su día a día, así como de algunos eventos políticos u opiniones personales al respecto, pero sin duda lo que más interesa a sus seguidores es cuando publica fotos en traje de baño, mismas que te hemos mostrado en La Verdad Noticias.

Como en su fotografía del 18 de abril de 2019 en donde aparece sentada en un banco mientras está disfrutando de una deliciosa comida que hace que sus manos y boca estén ocupadas, mientras está usando un traje de playa de dos piezas en color rojo Mia Khalifa deleitó a sus fans durante mucho tiempo.

Mia Khalifa presume su increíble cuerpo en redes sociales

Sexy foto de Mia Khalifa

Como seguro recordarás Mia Khalifa es poseedora de dos grandes encantos que siempre llaman la atención, por lo que no es algo fuera de lo común que sus bañadores no alcanzan a cubrirlos como en este caso no fue la excepción.

"Sinceramente, una de las sesiones de fotos más difíciles que he hecho. Se suponía que la galería tenía 50 fotos, pero solo 17 salieron utilizables porque no podía dejar de comerme los accesorios y tenía lechuga entre los dientes, o un ojo cerrado en las tomas TE echo de menos, @blaisejoseph_, TOMEMOS JUNTOS PRONTO POR FAVOR!"

Mia Khalifa aparece posando con un alimento que a millones le fascina, estaba comiéndose una deliciosa hamburguesa, papas y refresco, sin embargo como en su descripción afirmó no dejaba de comer, por lo que sus fotos debieron ser todo un reto para ella y el equipo de producción.

No cabe duda que la modelo y empresaria seguirá siendo una de las actrices consentidas de los internautas durante muchos años más, sus videos durarán hasta la perpetuidad, sin embargo la esperanza de ver a una Khalifa podría terminar, debido a que su hermana menor ha decidido incursionar en la industria, ella misma afirma ser la hermana de Mia

