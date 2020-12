Mia Khalifa podría visitar Arabia Saudita si cumple con esta condición/Foto: Diario Popular

Todo comenzó gracias a la cantante de Arabia Saudita-Kuwait Shams. La artista ha recibido una cálida bienvenida por parte de los lugareños en la ciudad de Hail, Arabia Saudita, en su última visita al país.

Muchos videos de su viaje se volvieron virales en las redes sociales. En uno de ellos se la vio encabezando a un grupo de lugareños en una enorme carpa y cantando para ellos.

La gente de Khaliji planteó muchas preguntas sobre por qué una ciudad tan arraigada como Hail invitaría a una cantante como Shams, especialmente porque es conocida por sus declaraciones controvertidas y no tanto por sus atuendos decentes.

La crítica social de la cantante kuwaití ha provocado la indignación de la celebridad saudita de Snapchat Mishal Al-Jaloud porque había recibido un trato totalmente diferente por parte de los habitantes de Hail cuando visitó la ciudad.

Mishal ha sido expulsado de la ciudad e incluso escupido por un lugareño. En ese momento manifestó que no volverá a visitar la ciudad excepto por motivos de negocios, y agregó que no es una ciudad turística porque no respetan a sus huéspedes.

Al-Jaloud recibió este tipo de reacción porque había provocado a los saudíes cuando evitaba la abaya obligatoria.

Más tarde, compartió una imagen atrevida de Shams de su video musical 'Eshtah' solo para resaltar la doble moral que tienen algunos saudíes.

Mishal Al-Jaloud no fue la única enfadada por la cálida bienvenida de Shams por parte de los habitantes de Hail.

¿Mia Khalifa no sería rechazada en Arabia Saudita?

La saudí Haifa Altwailai los criticó en un video al atacarlos en un sketch de comedia. Ella dijo: "Mia Khalifa está pensando en hacer turismo interno en Arabia Saudita".

Después de su polémico pasado como actriz de cine para adultos, Mia Khalifa ha sido incluso amenazada de muerte y vive el rechazo de las personas que son de su cultura/Foto: Infobae

Haifa luego le dio un consejo a Mia: "No vengas sin una abaya, póntela y te recibirán en medio de su casa, e incluso te escribirán poemas".

Te recomendamos leer: La verdad de Mia Khalifa después de los videos para adultos

Como te hemos informado en La Verdad Noticias, la ex estrella de cine de adultos que ahora se encuentra en OnlyFans, ha sido rechazada por miles de personas de su cultura. ¿Crees que Mia Khalifa podría ser bien recibida en Arabia su cumple con el código de vestimenta?

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.