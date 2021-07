Mia Khalifa pide disculpas a mujeres sexualizadas por usar lentes como ella.

La ex estrella de cine para adultos, Mia Kahlifa, ha llamado la atención en redes sociales luego de publicar un video llorando al ver la grabación de una joven que siguió una tendencia en TikTok contando experiencias traumáticas en su adolescencia, afirmando que no utilizaba lentes para no ser comparada con la ahora influencer.

La también modelo reaccionó bastante afectada en la web dedicándole fuertes palabras a la autora del video, quien aseguró que a sus 13 años le consternaba sentirse sexualizada por los lentes que la ex estrella porno utilizaba en sus videos XXX.

“Lo siento por todas las chicas que fueron cosificadas mientras crecían debido a esto. Me desgarra, merecían vivir en paz su inocencia. Muy en el fondo se que no soy la única responsable, pero la culpa es aplastante”, dijo Mia Khalifa en TikTok.

"Ojalá pudiera proteger a todas las niñas": Mia Khalifa

“Ojalá pudiera proteger a todas las niñas pequeñas de la mirada masculina, porque yo sé como me siento cuando los hombres me acosan en público, y me mata que otras chicas reciban el mismo abuso solo por parecerse a mí”, señaló entre lágrimas la ex estrella de cine para adultos.

Luego del controversial video, un grupo de mujeres en TikTok y Twitter decidió comenzar un movimiento en apoyo a la influencer llamado #WeSupportYouMia, grabándose usando lentes con el objetivo de exculparla por los comentarios y críticas que se han relacionado debido a su pasado en la industria porno a la cual ha acusado de haberla estafado tras usar su imagen sin retribuirla.

¿A qué se dedica Mia Khalifa actualmente?

La Verdad Noticias informa que, actualmente, Mia Khalifa busca concientizar a la sociedad sobre la violencia de género, así como desnormalizar el consumo del contenido pornográfico en todo el mundo.

En Twitter, la ex estrella porno tiene la cantidad supera los 3.6 millones de seguidores, mientras que en Instagram el numero rebasa los 23 millones y con la aparición de TikTok, tiene nuevos fans tras sus videos de retos y bailes, pero Mia Khalifa también ha expuesto a los hombres que abusaron de ella a través de sus redes sociales.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.