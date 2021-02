Mia Khalifa muestra sus grandes atributos para apoyar las protestas en India

La influencer y exactriz porno, Mia Khalifa; la vloguera estadounidense Amanda Cerny, la poeta Rupi Kaur y el parlamentario canadiense Jagmeet Singh se unieron en Twitter contra los haters.

Khalifa fue criticada fuertemente tras meterse en la política de la India y las protestas de los agricultores, por lo que los artistas se unieron a ella apoyandola en contra de los trolls que pasaron insultandola.

Los cuatro se unieron para ridiculizar a quienes han estado planteando la idea de que prestar apoyo a las protestas de los agricultores en curso tiene como objetivo "difamar" a India.

Comenzó con Mia Khalifa respondiendo a quienes la han acusado, sin ninguna evidencia, de tomar dinero de los separatistas para apoyar a los agricultores indios. A lo que Amanda Cerny respondio.

"Todo esto es una broma. Tengo tantas preguntas,¿Quién me paga? ¿Cuánto me pagan? ¿Dónde envío mi factura? ¿Cuándo me pagarán? tuiteó mucho ¿me pagan extra? # lwantThisToBeAnAd", escribió en Twitter.

¿Mia Khalifa se quita su ropa por los agricultores?

Después de eso, Mia Khalifa tomó Twitter para publicar un video agradeciendo a Kaur y Singh por la suntuosa comida. Ella también subió una foto de la fuente y escribió: "Saludos a los granjeros".

Este show se produce después de que Rihanna compartiera un tweet llamando la atención sobre el movimiento de agricultores en India. Khalifa, Amanda Cerny y Greta Thunberg también alzaron la voz en Twitter, al que siguieron muchas otras personalidades.

Todas las celebridades han sido objeto de un odio masivo en línea, pero Khalifa, Cerny, Meena Harris y Thunberg se lo devolvieron a todos los que se burlaron de ellos.

A pesar de este video, Mia Khalifa no desaprovechó el momento y subió un post en su red más utilizada: Instagram, para mostrar su apoyo a los agricultores en la India.

En la foto se le ve a la exactriz porno posando sexymente con un short de mezclilla, una blusa blanca casi transparente y un sexy bralet que muestra sus encantos más sobresalientes.

En el post, Khalifa se burló de los haters poniento un hastag de que Amanda Cerny patrocinaba todas sus comentarios a favor de este movimiento que ha sacudido a las redes sociales.

Pasado de Mia Khalifa no es un impedimento para Robert Sandberg

Las redes sociales se han inundado de amor por las tiernas fotografías entre Robert Sandberg, el prometido de la exactriz porno, a quien no le importa el pasado de Mia Khalifa.

A pesar de que mucho de los comentarios de las fotografías donde salen juntos tiene relación con el pasado “obscuro” de Khalifa, el hombre se ha portado siempre abierto a los deseos de su amada.

Mia Khalifa sigue gozando de una enorme popularidad y se ha desempeñado en múltiples áreas, como la moda y el deporte, en donde ha hecho una exitosa carrera, eso si junto a su pareja, en donde ambos derraman miel de lo enamorados que se encuentran.

“¡Mia es mi novia! Ella es una de las personas más fuertes y geniales que he conocido. Es la mujer más trabajadora que conozco”, aseguró el el chef tras los comentarios ofensivos en redes.

Mia Khalifa y su pasado no tan “obscuro” que la llevó al cine porno

Puede que conozcas a Mia Khalifa de PornHub pero hay más en ella de lo que parece. Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993, por lo que tenía 28 años.

Khalifa nació en el Líbano, se mudó a los Estados Unidos a los siete años. Se hizo famosa por su trabajo galardonado en la industria del cine para adultos y se convirtió en la animadora para adultos mejor clasificada de PornHub.

Después de dejar la industria del porno, Khalifa se reinventó como una destacada personalidad de las redes sociales y se convirtió en comentarista de deportes. Actúa como modelo de cámara web y hace transmisiones en vivo en Twitch.

La exactriz porno ha sido atacada por defender a los más necesitados.

Polémica de Mia Khalifa en la industria porno

Después de protagonizar un clip en el que realizó un acto sexual mientras usaba un hiyab, Mia admitió que había recibido amenazas de muerte del grupo terrorista ISIS.

Ella dijo que fue atacada por el grupo en línea y que amenazaron con decapitarla y le enviaron imágenes. Esto la llevó a dejar la industria para adultos, pero se negó a dejar que arruinara su vida.

“Hicieron retoques en una foto de mí siendo decapitada y me amenazaron con que eso me pasaría. Me preocupa, pero trato de no mostrarlo, porque no puedes mostrar debilidad”, aseguró.

A pesar de la polémica que la engloba, y después de salirse de la industria porno, Mia Khalifa se ha visto como una defensora de los derechos de la mujer y de la libertad sexual.

