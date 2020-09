Mia Khalifa llora al enterarse que ¡las mujeres libanesas la aman! (VIDEO)

Mia Khalifa tiene millones de fanáticos en todo el mundo, pero recientemente se emocionó después de enterarse que tiene muchos seguidores entre las mujeres libanesas.

Mia Khalifa compartió un clip en Instagram de su entrevista en el podcast "Sarde (After Dinner)". La miniatura muestra a mujeres jóvenes libanesas y las palabras: "Las fans de Mia Khalifa son mujeres libanesas".

"Nunca perdí el contacto con mis raíces libanesas, de hecho, siento que a medida que envejezco y me hago yo misma, las he nutrido más; esta conversación me dejó sintiéndome validada en mi herencia", escribió en su publicación.

Mia Khalifa se sorprendió con la noticia

Mia Khalifa lloró emocionada saber que la mayoría de sus fans en Líbano son mujeres

Durante su charla con los presentadores Mouin Ali Jaber y Medea Azouri, hablaron sobre sus esfuerzos para ayudar al pueblo libanés luego de la explosión del 4 de agosto en Beirut. Cuando se le preguntó si sabía que la mayoría de los fanáticos que ganó en su país de origen eran mujeres, Khalifa se sorprendió y reveló que no tenía idea.

"Es importante saber que a muchas mujeres les encanta lo que haces", dijo Azouri.

Azouri mencionó que no entendía el odio que Khalifa recibió por su carrera en el porno, ya que cree que "cada persona es libre de hacer lo que quiera". Pero agregó que estaba feliz de ver que la percepción de la gente sobre Khalifa en el Líbano ahora ha cambiado.

"Hablando con mis amigos les dije, saben que, ‘vamos a hacer un 'Sarde' con Mia Khalifa’, todas mis amigas estaban tan felices", reveló Azouri, y agregó: "es como un símbolo para nosotras, mujeres, ver que estás haciendo cosas como estas en el Líbano".

A la ex acriz Khalifa le conmovió saber que las mujeres libanesas la apoyan. Ella compartió que había pasado los últimos seis años creyendo que a las mujeres libanesas no les agradaba debido a su carrera anterior como estrella de cine para adultos.

"Eso significa mucho porque soy una mujer libanesa y mi futura hija será una mujer libanesa", dijo la ex actriz del cine para adultos Mia Khalifa. "Necesitamos protegerlos, son el futuro".

Tras la explosión de Beirut, Khalifa utilizó su plataforma para crear conciencia sobre la crisis en curso en el Líbano y recaudar fondos para ayudar a las víctimas de la devastadora explosión. Subastó sus "infames" gafas y donó los 104,000 dólares que obtuvo por su accesorio a la Cruz Roja Libanesa.

TE PUEDE INTERESAR: Mia Khalifa: La historia detrás de la estrella del cine para adultos

La estrella de TikTok también se ofreció a cumplir con la solicitud de sus fans por 300 dólares o chatear con ellos por 19,99 dólares a través de Cameo para beneficiar a la organización.