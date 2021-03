Mia Khalifa es una amante de la buena cocina y felicita a chefs

Mia Khalifa es una amante de la buena cocina, siempre se ha mostrado encantadora de los platillos nuevos o de otras cultura, tal y como lo comparte a través de sus redes sociales en donde siempre busca enseñarle a todos sus seguidores las recetas y por su puesto para que ella aprenda a elaborarlos.

Hace unas horas la modelo Mia Khalifa hizo una visita a unas escuelas de chefs en Estados Unidos, en donde se mostró satisfecha por deleitar de sus platillos además de ser un invitada de honor, así lo dio a conocer a través de las redes sociales y no podía faltar la foto sensual.

Mia Khalifa y los gustos culinarios

En la descripción de Mia Khalifa decía lo siguiente: Durante los últimos 5 años he estado planeando formas de poder degustar la comida de @cassidee en @thebarnatblackberryfarm y las estrellas finalmente se alinearon. Dios mío, valió la pena la espera y el trabajo duro que se necesitó para poder venir aquí.

Cassidee, eres un dios absoluto entre los hombres, gracias por bendecirnos con lo que @bonjwing y yo aceptamos estar en las 5 mejores comidas que hemos tenido. (Lloré en un momento porque tuve un momento de * pellizcarme * sentado en el granero después de soñar con eso durante tantos años. Anoche fue mágica.

Cabe mencionar que Cassidee Dabney, es la ejecutiva de The Barn en Blackberry Farm, prepara menús de varios platos bellamente servidos de la exclusiva Foothills Cuisine de la granja, inspirados en productos de temporada frescos de la granja y productos cultivados en un jardín a un corto paseo de The Barn y ahora es una gran amiga de la ex actriz de cine para adultos Mia Khalifa.

