Mia Khalifa engañó a su novio, la captan con alguien más en la cama

Ahora si, Mia Khalifa, ex estrella de películas porno, le pintó el cuerno a su novio, el chef Robert Sandberg, luego de ser captada por alguien más en la cama y esto sorprendió no solo a sus seguidores, sino a todos los adictos a las redes sociales y más en esta semana del amor en donde ayer fue el día de los enamorados.

Aunque para muchos no significó nada, para otros si fue una falta de respeto grabe, ya que después de mucho tiempo encontró el amor. Pero dormir con tu mascota no tiene nada de malo, muchos lo han hecho y no sólo con uno, algunas personas duermen hasta con más de dos animalitos.

Encontraro en la movida a Mia Khalifa

Se trata de una publicación que de la nada se volvió viral en las redes sociales en donde la protagonista es Mia Khalifa y se le ve a su perro, pero la descripción “Ambos dormimos 14 horas al día y comemos del plato de @robertsandberg cuando él no está mirando” lo que despertó que miles de seguidores de la actriz comentaran y etiquetaran a su pareja el chef.

Como sabemos, el nombre de Mia Khalifa es famoso a nivel mundial, gracias a un corto paso por la industria porno, sin embargo, pocos conocen su historia y el por qué aún carga con el peso de ser famosa, pese a todos los intentos de que sus videos para adultos sean eliminados de internet.

Con 27 años, la mujer oriunda de Beirut (Líbano) es una figura púbica que cuenta con más de 23 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, pero su reconocimiento mundial llegó cuando apenas tenía 21 años cuando sus videos fueron tendencias por su particular belleza.

