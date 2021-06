Mia Khalifa en Tik Tok presume que su novio sigue vivo pero muy enfermo

Los fans de Mia Khalifa en Tik Tok se han mostrado un poco más que interesados en el novio de la libanesa, por ello la exactriz porno ha decidido mostrar cómo se encuentra actualmente.

En el último video que Khalifa subió en su cuenta, se puede ver a Robert Sandberg en cama junto a ella. La influencer le platica que la gente está muy preocupada por la salud de él a lo que le pide: “Di que no te estoy escondiendo o maltratando”, pero Roberts responde: “estoy vivo y me trata como mierda”.

Previamente en el mismo video de Mia Khalifa en Tik Tok aclaró que no lo está escondiendo en un sótano y que está vivo y sano. Para recalcar escribió en su descripción: “El hombre tiene un trabajo para ganarse la vida mientras yo hago tiktoks todo el día”.

Mia Khalifa en Tik Tok presume a su novio

El joven Robert Sandberg nació el 17 de enero de 1993 y suele aparecer con Mia Khalifa en Tik Tok.

Entonces ¿quién es el novio de Mia Khalifa que aparece en Instagram?, en ocasiones ella también lo suele presumir en su red social de Tik Tok, su nombre es Robert Sandberg y es un reconocido chef.

Mia Khalifa en Tik Tok y en sus otras redes sociales ha dicho que Roberts es el amor de su vida, y aunque se comprometieron en marzo de 2019 se rumora que son esposos desde junio de 2020 después de que se pospusiera su ceremonia original debido a la pandemia de COVID-19.

El patrimonio neto de este reconocido Chef es de 400 mil millones de dólares estadounidenses y su principal fuente de ingresos es su profesión como Chef. Del mismo modo, hablando de su disponibilidad en las redes sociales, está disponible en Instagram como Robertsandberg.

¿Qué opina Robert Sandberg del pasado de Mia Khalifa?

Robert Sandberg está comprometido con Mia desde 2019.

Cuando Mia Khalfa fue atacada por los haters, Robert Sandberg salió en su defensa y dijo “¡Mia es mi novia! Ella es una de las personas más fuertes y geniales que he conocido”.

Agregó: “Es la mujer más trabajadora que conozco y maneja varios negocios que incluyen su propia línea de ropa, show deportivo, podcasts, cocina, libro de cocina y mucho más”.

Con respecto a su pasado porno, el joven dijo “Sé de su pasado, me lo contó todo y no me molesta para nada. Seriamente, me importa un carajo. Todos tenemos un pasado. Yo tengo mi pasado, mis vecinos tienen su pasado y mis amigos también, y no siempre será uno perfecto”.

Para finalizar detalló: “Lo más importante es aprender de ello, irte por tu propio camino y no escuchar mucho a las demás personas. Mia lo convirtió todo en algo que realmente admiro de ella y la amo por eso. Así que, por favor, todos los haters sigan odiando, eso nos hace mucho más fuertes y nos ayuda a alcanzar nuestras metas de una manera más rápida”.

Actualmente Robert Sandberg aparece en algunos videos de Mia Khalifa en Tik Tok, más sin embargo suele llevar una vida más alejada de la opinión pública que la de su pareja.

