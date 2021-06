Mia Khalifa en Tik Tok: 3 mejores videos de mayo 2021

Mia Khalifa en Tik Tok ha demostrado ser una de las estrellas más seguidas con más de 22 millones de followers, quienes siempre están al pendiente de sus videos en la mencionada plataforma, por ello en La Verdad Noticias te queremos platicar de algunos de los más relevantes durante el mes de mayo.

La ex actriz de entretenimiento para adultos compartió cerca de 50 videos este mes, en especifico, 43 clips, entre los que podemos destacar algunas respuestas a fans, videos bailando, o simplemente usando un audio que estuvo entre las tendencias.

Y es que, después de haber dejado su carrera en entretenimiento para adulto, ahora disfruta de ser toda una influencer en redes sociales, con videos que pueden ir de entre 6 millones de reproducciones y hasta los 28 millones, dependiendo de que tipo de clip realice.

En ese sentido, hemos escogido 3 videos de Mia Khalifa en Tik Tok que nos llamaron la atención, en primera por la cantidad de reproducciones, y también por qué nos muestran la esencia verdadera de la actriz e influencer en cuanto a su vida diaria se trata.

Mia Khalifa en Tik Tok está a la vanguardia con la música

Una de las cantantes más populares del momento es la joven de 19 años Olivia Rodrigo, quien estrenó recientemente su álbum Sour, por lo que su canción Deja Vu estuvo entre las tendencias de audio de Tik Tok.

Por ello, la ex actriz no iba ser ajena a este trend, ya través de su cuenta pusimos observar un video en el que aparece “Desarreglada” y después del coro de la canción ya la vemos lista en un look veraniego con lentes de sol y lista para un paseo diario.

El video cuenta con más de un millón de reproducciones, y entre los comentarios podemos ver a las y los fans de Olivia Rodrigo muy contentos porque la modelo utilizó su canción para uno de sus videos.

Mia se desmaquilla

Después de pasar varios años siendo vista como un “objeto de consumo” ahora esta famosa influencer se empeña en demostrar que no le importa la imagen o como la vean, sino por el contrario. Y en uno de los videos recientemente compartidos nos muestra su proceso de estar completamente maquillada y producida, a terminar al natural.

En el clip de apenas 15 segundos vemos a la famosa aplicar toallitas desmaquillantes en su rostro, y con él ir retirando cada una de las marcas del maquillaje. Además también se retira sus pestañas postizas.

Después de esto, luce un rostro mucho más natural y real, el cual ha sido reconocido por más de 1 millón de personas en redes quienes se manifestaron con sus “likes”, y sus comentarios, aseverando que no importa si es con o sin maquillaje, igual luce fabulosa.

Mia se la come toda

Y no, antes de que se tome a malas interpretaciones, hablamos de una banderilla con queso, la famosa subió un video a su cuenta de Tik Tok disfrutando de un manjar, el cual no duda en meterlo completamente a la boca.

Sin embargo, vaya sorpresa se lleva cuando se quema la boca de lo caliente que estaba el platillo.

La acción de la famosa se llevó más de 105 mil reacciones por parte de sus fans, quienes incluso comentaron que el video les hizo recordar “viejas epocas”:

¿Sigues a Mia Khalifa en Tik Tok?

