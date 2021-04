Mia Khalifa eleva la temperatura en Instagram con atrevidas fotos en bikini

Ya sea que permaneciera o no en la industria del cine para adultos, Mia Khalifa definitivamente sabe cómo llamar la atención. Desde compartir fotos con atuendos atrevidos hasta hacer alarde de sus curvas; Mia nunca deja de sorprendernos.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, la modelo de origen libanés suele consentir a sus seguidores con postales sumamente sexys en Instagram. Echemos un vistazo a los momentos en que Mia Khalifa dejó poco a la imaginación con su ropa diminuta.

Mia Khalifa modelando un bikini rojo.

La ex estrella porno recientemente compartió algunas fotos en traje de baño que dejaron sin aliento a sus fanáticos. En una de esas fotografías virales se puede ver a Mia Khalifa modelando un diminuto bikini rojo.

Sin embargo, la postal que más llamó la atención de los fanáticos fue una publicada recientemente. En dicha imagen, que cuenta con 2,5 millones de ‘me gusta’, se puede ver a la modelo acostada en un camastro mientras luce su retaguardia.

Mia Khalifa se sincera sobre su pasado

Mia podría disfrutar de muchos seguidores en Instagram ahora, pero hubo un momento en que se sintió abandonada por su familia y sus amigos. En una entrevista con Stephen Sackur para Hard Talk de la BBC, Mia habló extensamente al respecto.

Ella dijo: "Me sentí completamente juzgada no solo por el mundo, sino por mi familia y las personas que me rodeaban. Pero el tiempo cura todas las heridas y las cosas están mejorando ahora".

Khalifa también reveló: "Las cosas que los hombres ven en los videos, esperan de las mujeres en sus vidas, y eso simplemente no es la realidad. Nadie va a ser tan perfecto, nadie va a hacer esos actos un miércoles por la noche con la persona que aman".

