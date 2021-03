Mia Khalifa dice que ser una estrella porno fue el peor momento de su vida

La ex estrella porno convertida en estrella de OnlyFans, Mia Khalifa, dice que su tiempo en la industria del porno fue el peor de su vida. Mia, de entonces 24 años, toco fondo cuando filmó una escena de sexo con un hiyab.

El resultado fueron amenazas de muerte del grupo terrorista ISIS y una cantidad interminable de abusos en línea. Como mencionamos en La Verdad Noticias, tres meses después, la estrella nacida en Beirut abandonó el negocio del cine para adultos.

Mia Khalifa, que ahora tiene 28 años, le dijo recientemente al podcast Call Her Daddy de Alexandra Cooper que no le gusta hablar sobre ese momento de su vida. Pero ella está abordando su pasado "de frente".

“Entonces, no sé dónde estaba porque fue en el momento en que comencé a disociarme y a dividirme en compartimentos y a fingir que las cosas nunca habían sucedido hasta el punto en que no hablé de pornografía por tres años, Me quedé en silencio”, dijo.

“Cada vez que hacía una entrevista, eso era lo único que no se les permitía preguntarme. Me negué a reconocer que lo hice y no fue hasta la terapia que me di cuenta de lo perjudicial que es eso", agregó la modelo.

Mia Khalifa habló sobre su pasado

Sin embargo, Khalifa finalmente se dio cuenta de que no podía huir de su pasado. “No puedo simplemente esconder las cosas debajo de la alfombra y esperar que se vayan, no es así como funciona, tienes que enfrentarlas de frente y hablar de ellas”, dijo.

“Es esa sensación de 'no quiero hablar de eso porque no quiero llamar la atención', pero necesito hablar de eso porque necesito explicarme”. Khalifa también reveló que después de dejar el porno, el dinero se agotó y se encontró viviendo en la pobreza.

“(Su apartamento) era repugnante, estaba tan mal, estaba infestado de cucarachas, fue el peor momento de mi vida”, dijo Khalifa. “Tengo dos millones de seguidores en Instagram, todos pensaron que estaba viviendo mi sueño. Ese no fue el caso", finalizó.

