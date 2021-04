Mia Khalifa dice que la intimidaron al rodar su famosa escena del hiyab

Actualmente trabajando como comentarista deportiva, Mia Khalifa se hizo un nombre en un video pornográfico en la que aparecía teniendo sexo con un hiyab, un velo que usan las mujeres islámicas para cubrirse la cabeza, y que la llevó a recibir amenazas de muerte.

Mia, que es libanesa y vive en Estados Unidos, le dijo a BBC que tenía reservas sobre grabar con el equipo y que los productores la intimidaron. Finalmente hicieron que se utilizara su origen árabe como tema en una de sus películas.

"Les dije: 'Van hacer que me maten'. Y simplemente se rieron", dijo la modelo a BBC. Luego se le preguntó por qué no se rehusó a grabar la escena, ella explicó: "Me intimidaron. Tenía miedo, sabía que si decía 'no'... usted sabe, podría pasarme algo”.

“¿Alguna vez te has sentido nervioso al decirle a un camarero en el restaurante que tu comida no está buena, cuando viene y dice, '¿Cómo van las cosas?' Me intimidaba, estaba nerviosa”, agregó la estrella de Instagram.

Mia Khalifa habla sobre lo falso que es la pronografia

En 2017, Mia Khalifa le dijo a la radio The Sports Junkies que recibió amenazas de muerte del Estado Islámico debido al controvertido video. Mia también habló sobre la pornografía y destacó que lo que ves en las pantallas no es la realidad.

"Por supuesto, la pornografía afecta las relaciones. La adicción a la pornografía es algo muy preocupante en los Estados Unidos. Lo que los hombres ven en los videos, lo esperan de las mujeres en sus vidas, y esa no es la realidad. Nadie tendrá esa perfección" reveló.

