Mia Khalifa despide el 2020 con esta CANDENTE FOTO

Mia Khalifa siempre ha estado muy activa en sus redes sociales y este fin de año no es la excepción pues decidió celebrarlo de una manera muy especial y te la mostraremos en La Verdad Noticias.

La exactriz de cine para adultos publicó una sensual foto en bikini donde agradeció a quienes se han suscrito a su cuenta de Only Fans y han aportado un granito de arena en su crecimiento en la plataforma.

Mia Khalifa no sólo agradeció, también contó la cantidad de dinero que ha ganado y que ha podido donar a la caridad.

“Hasta 2021 y la vacuna. Pero primero solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado en Only Fans desde septiembre. Ustedes me ayudaron a donar más de $160 mil dólares a organizaciones benéficas y organizaciones que más significan para mí. Estoy muy agradecida por la plataforma y por todas las mujeres increíbles, fuertes y decididas que he conocido a través de Internet gracias a ella. Ustedes me han enseñado mucho y me han ayudado a crecer como persona en más formas de las que podría agradecerles”, expresó Khalifa.

Actualmente la actriz está retirada del cine para adultos, sin embargo, en Only Fans suele publicar contenido para adultos aunque no tan explícito como en el pasado, mayormente en bikini.

