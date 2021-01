Mia Khalifa corre en un sensual bikini amarillo para "vacunarse" (FOTO)

Ámala u ódiala, simplemente no puedes ignorarla. ¡Esa es Mia Khalifa! Después de dejar la industria del porno, la ex estrella de cine para adultos ha estado involucrada activamente en el trabajo filantrópico.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Khalifa no solo comparte el trabajo humanitario que hace, sino que también consiente a sus más de 22 millones de seguidores en Instagram con publicaciones extravagantes de vez en cuando.

Mia compartió una foto coqueta con su prometido

Cualquier publicación de Mia Khalifa debe tomarse con una pizca de sal y algo de humor. Así que no fue una sorpresa cuando decidió "vestirse como una prostituta" en sus propias palabras. Compartiendo una foto de ella misma, haciendo alarde de su envidiosa figura, Mia escribió:

"Sí, se supone que no debo estar aquí ahora mismo porque estoy vestida como una prostituta y no les agrado a ninguno de ustedes, pero solo quería decir que no voy a ir a ninguna parte". Dándonos un vistazo de sus celebraciones navideñas, Mia también compartió una foto coqueta con su prometido.

Mia Khalifa mostró sus curva en un sexy bikini amarillo

Haciendo alarde de sus curvas en una foto con bikini amarillo, Mia escribió: "Hasta 2021 y la vacuna. Pero primero solo quiero agradecer a todos los que me han apoyado en Only Fans desde septiembre. Ustedes me han ayudado a donar más de $160,000 a organizaciones benéficas".



“Eso es lo más importante para mí, estoy muy agradecido por la plataforma y todas las mujeres increíbles, fuertes y decididas que he conocido a través de Internet gracias a ella. Ustedes me han enseñado mucho y me han ayudado a crecer como persona", agregó la modelo.

