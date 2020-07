¿Mia Khalifa con anorexia? Fans se preocupan tras última foto

Mia Khalifa se encuentra nuevamente en el foco de la farándula después de su última publicación en su cuenta de Instagram, y es que la ex actriz de videos para adultos ha llamado la atención por un detalle en sus brazos.

En la publicación que realizó a través de su cuenta de Instagram está famosa aparece en ropa deportiva, presumiendo su cuerpazo su abdomen marcado y sus atributos superiores de encanto, sin embargo mientras algunos le dedican muchos piropos otros tantos se concentraron en otro detalle.

Y es que la famosa presumió unos brazos muy delgados, tanto que se marcaban algunos detalles de los huesos, lo que hizo que muchos se preocupan por su salud, y le preguntaran si se encuentra bien, o si está teniendo algún problema alimenticio como Anorexia.

Aunque la famosa no ha dado explicaciones al respecto, sus propios fan también la defendieron de los comentarios de las personas que se fijaron en este detalle, diciéndoles que dejen de criticarla.

Esta no es la primera vez que los fans de esta famosa están alarmados por su estado de salud, pues pues ya van varias veces que se fijan en su extrema delgadez, por lo que creen que pudiera estar sufriendo una fuerte depresión, e incluso algunos han pensado que pudiera sufrir maltrato por parte de su pareja.

Hace algunas semanas el nombre de Mia Khalifa se convirtió en tendencia, después de que expusó algunos abusos que sufrió en la industria del cine para adultos, lo que hizo que grupos feministas la defendieron.

Te puede interesar: ¡Infartante! Mia Khalifa se ENCUERA junto a una enorme roca

“Nunca he hablado de esto, por que me hicieron sentir como si no pudiera contar mi historia sin ser ridiculizada por el público en general”, declaró en ese momento.