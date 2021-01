Mia Khalifa compara a los agitadores del Capitolio con los nazis

La ex actriz de cine para adultos, Mia Khalifa, subió una serie de publicaciones en Instagram tras los eventos que se desarrollan en Washington DC cuando los manifestantes irrumpieron en el Capitolio el miércoles por la noche en un intento por evitar que el Congreso certificara la victoria de Joe Biden.

La modelo de origen libanés, que vive en Estados Unidos, escribió: "La camisa de este hombre dice Camp Auschwitz. Ni siquiera es exagerado decir que estas personas se habrían unido a Hitler en 1940. Los nazis todavía existen. Los odio a todos. A todos ustedes".

Mia Khalifa, de 27 años, ha criticado abiertamente a Donald Trump y dijo que las escenas en Washington le recordaron a Beirut, la capital del Líbano donde nació. Trump finalmente se comprometió con una transición pacífica de poder después de que Biden fuera certificado como presidente.

Mia Khalifa mostró su descontento en Instagram

Según información obtenida por La Verdad Noticias, el saldo de los disturbios en el emblemático edificio fue de cuatro personas muertas. Una mujer recibió un disparo durante los disturbios y otras tres murieron a causa de emergencias médicas.

Más de 50 personas fueron arrestadas, en su mayoría por romper el toque de queda durante la violenta interrupción, según el jefe del Departamento de Policía Metropolitana de Washington DC, Robert Contee. La glamorosa Mia Khalifa agregó: "¿Estoy en Estados Unidos o en Beirut?

Mia Khalifa criticó a los seguidores de Trump

"Esto es humillante, y cada republicano que votó en rojo este año es una vergüenza para la sociedad. No me importa por quién votaste hace cuatro años o por quién votaste en esta elección. Si aún apoyas a Trump después de hoy, estás en una secta", agregó la ex estrella porno.

Khalifa comparó Estados Unidos con Beirut

Biden criticó la "insurrección" cuando Trump, mientras le decía a la manifestantes que "se fueran a casa", continuaba haciendo afirmaciones falsas de fraude electoral. Las cuentas de Facebook y Twitter del presidente saliente han sido suspendidas por violar las normas.

