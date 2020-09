Mia Khalifa causa sensación en Pakistán tras publicar un nuevo video

Mia Khalifa, la ex estrella de cine para adultos, causó miles de reacciones en redes sociales luego de afirmar que sacrificaría su vida por Pakistán en un video publicado ayer en su cuenta de TikTok. En dicho clip viral se puede ver a Khalifa diciendo: 'Puedo sacrificar mi vida por Pakistán'.

El video de Khalifa pronto cobró popularidad en las redes sociales con sus fanáticos pakistaníes vertiendo reacciones hilarantes en su video. El clip incluso fue utilizado por fanáticos paquistaníes para burlarse de los indios. El clip de Khalifa es la imitación del video viral de una estudiante paquistaní expresando su amor por el país.

El mes pasado, un video del evento de una escuela paquistaní en Arabia Saudita se volvió viral en las redes sociales. Se vio a los niños expresando el amor por su país cuando una estudiante subió al escenario y dijo en voz alta en el micrófono que podía sacrificar su vida por Pakistán.

Khalifa saltó a la fama mundial después de aparecer en videos para adultos en 2014 y 2015. Después de dejar la industria para adultos, se unió a TikTok. “Nunca disfruté mucho de las redes sociales”, dijo la modelo en una entrevista con Mashable. Antes de TikTok, se había propuesto tratar las redes sociales como su trabajo.

El video de Khalifa pronto cobró popularidad en las redes sociales.

Mia Khalifa se siente más cómoda en TikTok

Khalifa solo seguía a sus amigos y lo que le interesaba, incluso silenció a todos los demás. "Fue horrible", dijo sobre el odio de Instagram. “Me afectó, incluso si le ponía cara de valiente al público”. Ella dijo que esta situación en Internet también afectó la relación con su esposo. Sin embargo, la modelo cree que TikTok no está tan lleno de odio.

TE PUEDE INTERESAR: Mia Khalifa: ¿Cuánto gana la ex actriz por sus videos para adultos?

“Tan pronto como me uní a TikTok, encontré este mundo completamente nuevo donde puedo leer los comentarios y no sentir que debería tenerlos desactivados”, dijo la ex comentarista deportiva, “y quiero involucrarme con las personas que comentan... se sienten como mis amigos”.