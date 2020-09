Mia Khalifa busca nuevo comprador para sus lentes ¡El primero canceló!

Mia Khalifa vendió sus populares gafas en eBay por $100,000, pero el postor ganador lo canceló, por lo que se están comunicando con el segundo comprador. La ex estrella del porno subastó sus infames gafas para recaudar dinero tras la explosión masiva en Beirut en agosto.

Khalifa dio una actualización sobre la subasta en sus Historias de Instagram. "Buenos días, quiero darles a ustedes una pequeña actualización sobre la subasta de los infames lentes que se vendieron por $100,000 en eBay", dijo en un videoclip mientras sostenía una taza de café.

“Ellos, de hecho, no se vendieron por $100,000. El primer vendedor (comprador) no pasó por el proceso y ellos irán al segundo vendedor (comprador) por $99 y algo". Khalifa ha estado trabajando con eBay y ya se han comunicado con el segundo postor. Sin embargo, aún no han sabido nada de él.

Sin embargo, la ex comentarista deportiva es optimista con el segundo comprador. “Nos hemos acercado a él. eBay no funciona los fines de semana, por lo que ha sido muy difícil coordinarse con ellos, por lo que está tardando tanto. Solo tenemos 4 o 5 días a la semana para mantener correspondencia con ellos”, continuó.

Mia Khalifa confía en el segundo comprador

“Se ha contactado con el segundo vendedor. Su cuenta goza de una excelente reputación. Tiene cinco años. Ha hecho unas ventas de $100 y algo. Entonces, nos sentimos bien por eso, simplemente no ha visto los mensajes. Entonces, solo estamos esperando y los mantendré informados".

Cuando la subasta aún estaba en curso, algunos usuarios de Twitter estaban preocupados si las licitaciones eran legítimas porque hay muchos postores falsos en eBay. Les preocupan las ofertas falsas porque el dinero de la subasta es para Beirut. "La gente puede falsificar pujas en eBay", comentó una usuaria en la publicación de la ex actriz del cine para adultos.