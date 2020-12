Mia Khalifa aparece con micro top y SIN SOSTÉN para agradecer a sus fans/Foto: Sabrosita 590

Después de bastante tiempo en la oscuridad de su pasado, la famosa ex actriz de cine para adultos, Mía Khalifa, ha encontrado lo que ahora considera su familia: sus suscriptores de Onlyfans.

Desde que se retiró de la industria del entretenimiento para adultos, Mia Khalifa buscaba una forma de monetizar y al mismo tiempo sentirse cómoda con el tipo de contenido que creaba y por supuesto con las personas que lo consumen.

Ahora su página de contenido exclusivo es el lugar donde puede hacerlo con total libertad y sobre todo que la mayoría de quienes lo puedan recibir con gran agradecimiento y respeto, aunque hay excepciones.

Mia está intentando dejar de lado su participación en el cine porno, ahora la influencer se ha dedicado a compartir fotos y videos demasiado hot pero sin ser muy reveladores/Foto: Pinterest

Como sabemos, la joven libanesa estaba luchando mucho por sentirse cómoda con lo que se dice de ella en internet, ya que la mayoría de internautas no pueden olvidar su pasado y cuando no lo superan buscan comentar cosas al respecto, tratando de no olvidar nunca sus actuaciones en el cine de adultos.

Por eso, Mia Khalifa había estado pidiendo respeto y que por favor ya no le recuerden esa etapa de su vida que ella considera una de las peores, una que le gustaría olvidar aunque sea algo difícil, esto gracias a el hecho de que la joven fue nombrada como la estrella número uno de internet siendo la más buscada por sus fans.

Mia Khalifa considera a sus fans de OnlyFans como su hogar

Ahora luego de 3 meses de abrir su página exclusiva Only Fans, hizo una revelación en su Instagram, en la que agradeció a todos los que se han suscrito y a quienes considera ahora parte de su familia.

“Tres meses con OnlyFans y todavía me siento muy afortunada de haber encontrado una comunidad tan solidaria y empoderadora para llamar hogar”, escribió.

Esto fue acompañado de una fotografía muy linda en la que podemos verla con una blusa confeccionada en una tela que se ve bastante cómoda, con la que presumía que no llevaba nada debajo, por lo que pudimos notar muchos de sus encantos que son los favoritos de muchos internautas que ya los conocen.

Algo que los internautas saben es que Mia está disfrutando mucho de su vida de casada ahora con su pareja, quien la trata muy bien, por supuesto, la ama y la acepta tal como es, apoyándola en sus nuevos proyectos actuales, incluso tomando algunas de las instantáneas.

La bella joven aún tiene bastante atención y seguirá aprovechándola para monetizar y mejorar su economía, porque ahora tiene una vida muy diferente y siempre busca hacer lo que le gusta, de hecho ya ha vivido algunas de sus profesiones favoritas, como comentarista deportivo y chef.

Aunque son cosas muy distintas, a Mia Khalifa le encanta la cocina y los deportes, ha demostrado que es muy buena en ambos, llevándolo a nivel profesional y compartiendo algunos de sus resultados y experiencias en varias ocasiones en sus redes sociales.

¿Ya te suscribiste a la cuenta de Mia en OnlyFans?

