Mia Khalifa aconseja a las mujeres que no hagan porno: 'No vale la pena'

La ex actriz de Pornhube, Mia Khalifa, hizo un llamamiento a sus más de 23 millones de seguidores en Instagram: "Chicas, no hagan esto. No vale la pena", dijo, con respecto a tener una carrera en la industria del cine para adultos.

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, Khalifa ha estado usando Twitter, TikTok e Instagram para hablar con sus fanáticos sobre los comentarios y ataques que recibe, a pesar de que abandonó las películas para adultos hace seis años.

En TikTok, Mia Khalifa hace videos cortos de humor para exponer los ataques diarios. En uno de ellos, aparece haciendo varias actividades con expresión triste y escribe "Los ataques que recibo cada hora se basan en los 3 meses más bajos y tóxicos de mi vida”.

Mia Khalifa y su paso por la industria del porno

Mia Khalifa y su paso por la industria del porno.

Khalifa, de 27 años, no ha actuado en películas para adultos durante seis años. En un arrebato publicado en Instagram a principios de este año, dijo que pasó un año sin permitir comentarios en sus publicaciones.

"Mis comentarios han sido inhabilitados para el público en el último año porque estaban inundados de odio, hasta el punto de que nunca vi nada que no fuera una vergüenza directa de mi pasado, y estaba afectando mi salud mental y mi matrimonio”, dijo.

Khalifa también se desahogó sobre el primer acoso que sufrió en su carrera, durante una sesión de fotos: “Nunca hablé de eso porque sentí que no podía contar mi historia sin ser ridiculizado por el público en general”.

“Me siento segura ahora. En el pasado un fotógrafo puso sus manos sobre mis pechos, me dijo que estaban bien. Cuando no posaba como él quería, él me corregía físicamente hasta que se sentía satisfecho”, agregó.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.