Mia Khalifa: Top de las fotografías más HOT colocadas en su Instagram

Como todos los días La Verdad Noticias tiene para ti las noticias más sobresalientes realizadas por Mia Khalifa, pero en esta ocasión para cerrar con broche de oro la primera semana de diciembre te dejamos las fotos más candentes de la modelo.

Si bien es conocido que la comentarista deportiva fue una actriz porno, en la actualidad ha dejado a un lado este mundo, pero se sabe que en su cuenta privada de OnlyFans suele subir contenido bastante elevado de todo, dado que si lo colocara en Instagram sería bloqueado.

Eso no quiere decir que no deje algunas fotos provocadoras, las cuales están tan bien trabajadas que dejan complacidos y extasiados con sus encantos. No por nada es Mia Khalifa.

Mia Khalifa la libanesa estrella de Instagram

Mia Khalifa es famosa por romper Internet con sus fotos sexys y calientes. La modelo libanesa gobernó la industria para adultos durante mucho tiempo, ahora que hace mucho que dejó la industria, la vemos publicando fotos calientes en sus redes sociales.

Mia Khalifa es sin ninguna duda una de las celebridades más calientes. Tiene un gran número de seguidores en su cuenta de Instagram. Mantiene a sus seguidores pegados a la pantalla con sus fotos como por ejemplo al modelar su traje rosa de Gucci.

Una de las fotografías que revolucionó el internet fue cuando poso con su traje rosa de Gucci.

La también activista nunca deja a sus seguidores sin contenido y sus fans esperan ansiosamente que publique una nueva foto y una vez que lo hace, sus fotos comienzan a inundarse con millones de me gusta y comentarios, por decir un poco la siguiente.

Mia Khalifa tras dejar el mundo del porno comenzó una carrera como comentarista deportiva.

Mia es verdaderamente amada y apropiada por todos sus fans. Vale la pena desplazarse por su cuenta de Instagram. Publica todo tipo de fotos, desde instantáneas de su ejercicio, su cita nocturna con su esposo, hasta mostrar el arduo trabajo que ha hecho en el gimnasio usando un bikini, también se la ve publicando lindas fotos con su perro mascota.

Mia Khalifa se ha dejado ver bastante sensual al lado de su esposo.

Cuéntanos qué te han parecido las fotografías de esta modelo libanesa y ex actriz del cine para adultos. Y si eres fan no dejes de seguir las actualizaciones que día a día tenemos para ti.

