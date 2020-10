Mia Khalifa: Sus frases y pensamientos más inspiradores como activista

Mia Khalifa se ha esforzado por trascender y ser mucho más que una joven árabe que alguna vez hizo videos para adultos, y miles de sus seguidores se han dado cuenta de eso.

No solo es una activista apasionada que lucha por lo que cree, sino que también es una ‘influencer’ social con mentalidades progresistas pioneras.

Conocida principalmente en TikTok, YouTube y Twitter, Khalifa encanta a quienes la siguen con un humor ingenioso y mensajes significativos.

Escuchar la sabiduría de Mia Khalifa como una estrella hastiada pero próspera te abrirá los ojos y te inspirará.

Frases inspiradoras de Mia Khalifa

Amor propio

En lugar de esconder las imperfecciones, Khalifa las celebra e insiste en que deben normalizarse.

“No creo que la baja autoestima discrimine a nadie. No importa si vienes de una gran familia o si vienes de un origen no tan bueno ".

“Normalizar qué, normalizar qué, normalizar el acné. ¿Qué es eso? Normaliza amarte a ti mismo ".

"Tus caderas son hermosas tal como son".

Derechos de las mujeres

Como mujer explotada por BangBros, la compañía de pornografía con la que firmó, Mia Khalifa ha tenido algunas experiencias desgarradoras como mujer.

Mia tiene mucha sabiduría que compartir sobre los derechos de las mujeres y comparte su experiencia al lidiar con la constante vergüenza de las trabajadoras sexuales.

"Maldita sea, estos chicos realmente no tienen un barómetro real de cómo se ven las mujeres humanas sin filtros y sintonía facial".

"Incluso si no lucho por recuperar mi vida, no me detendré hasta que pueda proteger a todas las jóvenes de que se aprovechen de ellas con estos contratos predatorios".

Identidad

Nacida en Beirut, Líbano, Mia Khalifa ha tenido una conexión personal con las recientes crisis que ocurren allí.

"No soy musulmán, y no, no podría decirle que no, fue un complot inteligente aparte del sacrilegio flagrante".

"Hay películas de Hollywood que muestran a los musulmanes de una manera mucho peor que cualquier escena que Bang Bros pudiera producir".

“Ustedes, hijos de puta, van a hacer que me maten. ¿Y cómo respondieron? Se rieron."

Integridad

A veces es difícil clasificar las citas de Khalifa porque ofrece una amplia gama de pensamientos reflexivos.

Al mirar su pasado y cómo todavía la atormenta, Khalifa habla de cómo se siente y afirma su derecho a sentirse orgullosa de quién es.

"Solo quiero que la gente sepa que soy una maldita persona normal".

"Creo que lo que me hizo regresar y hacerlo de nuevo fue que la atención que estaba recibiendo, tenía miedo de que desapareciera si no hacía lo que me pedían".

“Si pones mi nombre y lo buscas en Google y abres 10 artículos. . . cada uno de esos artículos comienza con "deshonrada". . . . "

“Es muy difícil para mí encontrar ese equilibrio, pero no voy a decir que solo estoy orgullosa o solo estoy avergonzada, porque siento todas esas emociones todos los días. Todo vuelve de inmediato en las entrevistas; está bien sentirse de dos maneras contradictorias sobre algo ".

"Todos merecen una segunda oportunidad si la quieren".

Mia Khalifa se ha ganado el corazón de millones de mujeres que, al igual que ella, buscan activamente frenar las violencias de género y sobre todo la hipersexualiación de la mujer.