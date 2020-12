Mia Khalifa: Razones por las que los fans adoran seguirla en Instagram/Foto: Los 40

Quizás hayas oído hablar de Mia Khalifa por su pasado obsceno en la industria del cine para adultos. Pero ahí solo fue donde comenzó uno de nuestras Instagrammers y héroes favoritas.

La libanesa-estadounidense ha conquistado las redes sociales con contenido saludable. También defiende diferentes causas, incluida la promoción de la representación libanesa y la lucha contra la explotación de las mujeres.

Hoy en día, tiene un trabajo de tiempo completo como contadora, es dueña de dos lindos perros y vive con su novio, el chef Robert Sandberg.

Además, nos mantiene informados con su contenido de Instagram, que abarca desde estilo de vida físico hasta fuertes declaraciones políticas. Si no lo has notado, Mia Khalifa se convirtió en una de nuestras celebridades favoritas, ya que tiene los pies en la tierra y, lo más importante, una mujer fuerte y valiente.

Razones para seguir a Mia Khalifa en Instagram

Reina positiva de fitness

Si necesitas algo de inspiración para empezar a hacer ejercicio, echa un vistazo a los increíbles abdominales de Mia Khalifa. Aunque le encantan las comidas ricas y los postres, su rutina de ejercicios es muy intensa para que pueda mantener su cuerpo en forma.

Mia Khalifa no lo endulza. Es un trabajo duro poner su cuerpo en plena forma, pero también da algunos consejos amigables sobre cómo lograr sus objetivos de acondicionamiento físico. Nos encanta que no sea el tipo de influencer del gimnasio que no solo se preocupa por verse sexy. Entrena para empoderarse y mantener la mente y el cuerpo fuertes.

Representación libanesa

Aunque Mia Khalifa se crió en los Estados Unidos, nació en Beirut, Líbano y vivió allí durante ocho años. Debido a su conexión con su tierra natal, constantemente publica sobre la crisis libanesa que ha empujado a miles de personas a la pobreza.

Después de la devastadora explosión en Beirut el 4 de agosto, Mia ha estado creando conciencia y recaudando fondos para las víctimas, animando a sus seguidores a donar dinero y suministros.

Khalifa incluso vendió sus famosas gafas de sus películas para adultos, con la finalidad de recaudar fondos para las víctimas de la explosión del Líbano/Foto: IMDb

Khalifa tampoco ha rehuido hablar sobre las implicaciones políticas de esta catástrofe. Sus videos, divertidos pero informativos, critican las acciones pasivas del gobierno y muestran su total apoyo a los ciudadanos libaneses.

Su adorable relación

¿Entonces tu novio sigue quejándose de las fotos que publicas en Instagram? ¡Mereces más! Estamos obsesionados con la relación de Mia Khalifa con el chef Robert Sandberg. No solo le prepara comidas deliciosas, sino que también la trata como a la reina que es.

Verás toneladas de lindas publicaciones de Instagram que involucran al novio sueco de 27 años, desde las fotos cursis de la pareja hasta las copias más realistas que mencionan las desventajas. Al final, como dice Khalifa, se trata de una buena comunicación.

“Respétense mutuamente y hagan el esfuerzo de ver el punto de vista del otro, incluso si se necesitan unos días para soltar el ego”, aconsejó a sus seguidores en Instagram.

Empoderamiento de las mujeres

Recientemente, varios movimientos de positividad y empoderamiento de las mujeres se han vuelto populares en las redes sociales. Mia Khalifa siempre está dispuesta a participar en estos desafíos para fomentar el amor propio entre sus seguidores.

La filosofía de Khalifa es: tu cuerpo, tu decisión, y debes sentirte cómodo con tu piel sin importar su color, tamaño o tipo. A pesar de que puede verse perfecta en las redes sociales, está bromeando constantemente sobre lo lejos que está. Ella nos muestra cómo tener imperfecciones es completamente normal, y no hay nada de qué avergonzarse.

Cachorros lindos

Por último, pero no menos importante, Mia Khalifa es una amante de los cachorros como nosotros, por lo que publica una gran cantidad de contenido saludable para perros en su Instagram.

Tiene dos perritos con su novio y ambos los consideran una parte importante de la familia. Si estás aquí para ver a estas pequeñas bellezas jugando, también puedes seguir su cuenta personal @Toulousieboy. ¿Ya sigues a Mia Khalifa en sus redes sociales? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

