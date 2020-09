Mia Khalifa REVELA la razón por la que no ha regresado al Líbano

La ex estrella del cine para adultos, Mia Khalifa, se ha sincerado sobre sus planes de ir al Líbano una vez que la pandemia termine a pesar de haber sido "prohibida verbalmente" en su país de origen. Khalifa habló sobre su amado país y la industria del porno en una entrevista en el podcast “Sarde (After Dinner)”.

Se le preguntó a la ex estrella del porno si quería regresar a su país de origen, y Khalifa respondió que regresaría tan pronto como pueda. “La única razón por la que no lo he hecho antes es porque no me sentía segura yendo. Sé que me han prohibido verbalmente entrar”, dijo la modelo.

Mia Khalifa se ha sincerado sobre sus planes de visitar el Líbano

“No sé si mi nombre está realmente en el aeropuerto, pero incluso que algunas personas digan 'no te atrevas a venir aquí, te mataremos', eso asustaría a cualquiera de ir a algún lado”, explicó Khalifa. En una entrevista reciente con Anthony Padilla, Khalifa también habló sobre recibir amenazas de muerte.

Principalmente por su controvertido video porno donde salió con un hiyab. "Las personas enojadas conmigo por ponerme un hiyab y hacer que los musulmanes se vieran mal", mencionó la ex actriz de cine para adultos. Sin embargo, Khalifa notó que el discurso “ha cambiado un poco”.

Y esto la hizo considerar visitar el Líbano una vez más cuando las restricciones de viaje lleguen a su fin. "Quiero ir. Quiero mostrarle a mi esposo de dónde soy”, dijo Khalifa. La influencer y modelo agregó que había estado en Suecia, el país de origen de su novio.

Mia Khalifa y su ayuda al Líbano

Los presentadores hablaron sobre cómo ha habido un cambio en la percepción que tiene la gente de Khalifa, quien alguna vez fue rechazada por hacer pornografía en el pasado, después de que usó su voz y plataforma para difundir la conciencia sobre las explosiones del Líbano en agosto.

Khalifa, quien también se unió recientemente a OnlyFans, ha hecho un esfuerzo por recaudar fondos para las actividades de ayuda de la Cruz Roja Libanesa luego de la explosión de Beirut. La modelo subastó sus "infames" gafas y el afortunado postor aseguró el artículo por $104,000.