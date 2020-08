Mia Khalifa: Las 10 fotos más SEXYS y deportivas de la guapa modelo

La reina de Pornhub, Mia Khalifa, ha experimentado una transformación corporal masiva en el último año. En meses pasados, compartió un video de "Antes y después" que muestra su transición de tener curvas a tener abdominales marcados. Todo el mérito es para la dedicación de la ex estrella del porno hacia el fitness y el entrenamiento.

Y sus últimas publicaciones son prueba de ello. Las selfies en el gimnasio y en el espejo de entrenamiento han reemplazado a las sesiones de acaparamiento de pizza y pasta. Si bien los fanáticos continúan buscando fotos calientes y sexys de Mia Khalifa, pero ¿qué tal si en su lugar revisan sus mejores selfies deportivas? Y no son menos deseables.

Mia Khalifa, ha experimentado una transformación corporal masiva en el último año, y estas sexys pruebas lo demuestran

Primero revisemos el video de transformación de la ex estrella del porno, que ella subtítuló escribiendo: "Hace un año hoy, versus HOY. Al menos ahora sé que Robert lo dice en serio cuando dice que me ama en cualquier peso, porque me propuso matrimonio a mi antes de estar así".

1. Sexy sujetador deportivo negro

2. Sujetador negro recargado

3. Sujetador deportivo con espalda cruzada estampada

4. Sujetador deportivo con pantalones cortos de ciclismo

5. Sujetador deportivo blanco

Mia está comprometida con Robert Sandberg, un chef de Los Ángeles. Volviendo al video, las imágenes presentadas como antes muestran a Mia Khalifa vestida con un top amarillo diente de león con un nudo frontal que deja al descubierto su sexy ombligo. El clip posterior muestra a la modelo de cámara web haciendo alarde de su abdomen tonificado en negro separa

6. Aquí hay un buen vistazo al sujetador estampado

7. Sujetador deportivo gris parece bastante resistente

8. Las selfies sexys en el espejo son bienvenidas

9. Durante el entrenamiento

10. Foto sexy del resultado

Si bien Mia se ve divina tanto en la figura curvilínea como en la rasgada, parece más delgada y en forma en la actualidad. Al mismo tiempo, la ex estrella del cine para adultos les ha dado a todos un vistazo de su vasta ropa de gimnasia. Es hora de conocer sus equipos de entrenamiento. Especialmente, su sujetador deportivo que no solo se ve cómodo, sino que también es atractivo.

Cabe mencionar que la comentarista deportiva y modelo ha estado muy involucrada con la situación del Beirut, pues en días pasados dijo que estaría solo por un periodo corto de tiempo en Cameo para recaudar fondos y prometió que todo el dinero irá de frente a la Cruz Roja de Líbano.