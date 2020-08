Mia Khalifa: La historia detrás de la estrella del cine para adultos

Mia Khalifa: Todo lo que debes saber/ biografía

Puede que conozcas a Mia Khalifa de algunas páginas para adultos pero hay más en ella de lo que parece.

Con solo 27 años, Mia Khalifa ha ganado reconocimiento mundial. La popularidad se produjo como resultado de la controversia que comenzó cuando realizó contenido para adultos con un hijab. Incluso recibió amenazas de asesinato en línea por retratar negativamente su religión islámica.

Hoy, Khalifa sigue siendo popular, aunque está involucrada en otras actividades como modelar en cámaras web y mantener su presencia en las redes sociales. También participa activamente en deportes como el hockey y el fútbol.

Nombre real: Mia Khalifa

Otros nombres: Mia Callista

Signo Zodiacal: Acuario

Fecha de nacimiento: 10 de febrero de 1993

Edad: 27

Género: Mujer

Estado civil: Casado

Nacionalidad: Libanés-estadounidense

Carrera: Modelo de webcam, personalidad de las redes sociales, comentarista de deportes, actriz de cine para adultos retirada.

¿Dónde nació Mia Khalifa?

Mia Khalifa nació el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano, pero luego se mudó a los Estados Unidos de América en 2001 con su familia. La medida fue necesaria debido al conflicto en el sur del Líbano. Luego se crió en el condado de Montgomery en Maryland. Proviene de una familia religiosa que practica la fe cristiana, pero no cree en ella.

Mientras estaba en Beirut, fue a la escuela francesa y aprendió inglés. En los Estados Unidos, asistió a la Academia Militar Massanutten y luego a la Northwest High School. Ella admite que fue intimidada en la escuela secundaria por tener la piel oscura y tener un comportamiento salvaje. Más tarde fue a la Universidad de Texas en El Paso para obtener una licenciatura en Historia.

Mia Khalifa asistió a la Academia Militar Massanutten.

Mia de modelo a actriz para adultos

Mia Khalifa solía modelar, trabajar como camarera y era una chica de maletín mientras estaba en la universidad. Cuando se graduó, se mudó a Miami, donde comenzó a modelar desnuda. Luego comenzó a hacer una película para adultos a partir de octubre de 2014, lo que generó muchas controversias.

Su decisión de convertirse en intérprete de contenido para adultos hizo que sus padres se distanciaran y la repudiaran, sin embargo, también la hizo famosa porque mucha gente la buscaba. En diciembre de 2014, fue clasificada como una actriz porno que tuvo la mayor cantidad de visitas de varios sitios web de contenido para adultos. Más personas siguieron buscándola en Internet en enero de 2015.

La controversia sobre el rendimiento del hijab y la popularidad que atrajo hicieron que Loaded, una revista británica para hombres, la nombrara la quinta actriz de contenido para adultos más notoria en julio de 2016. Los anuncios de alcohol también comenzaron a referirse a ella. La banda de pop Timeflies también ideó una canción, Mia Khalifa.

La modelo de webcam, sin embargo, decidió renunciar a la actuación para adultos en enero de 2015, tres meses después de su debut en la industria debido a la atención que atrajo. Ella, sin embargo, continúa siendo buscada como actriz adulta. La actriz admite que se avergüenza de su pasado. Actuar en películas de contenido para adultos provocó muchas relaciones rotas y amenazas de ISIS. Sus amigos y familiares decidieron apartarla de sus vidas por ir en contra de sus creencias y las creencias de su país.

Khalifa, sin embargo, defiende su decisión diciendo que se unió a la industria porque nunca antes había tenido la atención masculina y estaba emocionada cuando tuvo la oportunidad. Incluso optó por un aumento de senos y bajó de peso para elevar su autoestima.

Mia y su controversia con ISIS

Después de protagonizar un clip en el que realizaba un acto sexual mientras usaba un hiyab, Mia admitió que había recibido amenazas de muerte del grupo terrorista ISIS. Ella dijo que fue atacada por el grupo en línea, amenazaron con decapitarla y le enviaron imágenes viles de su ejecución. Esto la llevó a dejar la industria para adultos, pero se negó a dejar que arruinara su vida.

Ella dijo: "Hicieron retoques en una foto de mí siendo decapitada y me amenazaron con que eso me pasaría. Me preocupa, pero trato de no mostrarlo, porque no puedes mostrar debilidad”.

"Eso es exactamente lo que están buscando”.

Hackean cuenta de Mia en Instagram

Por el mismo tema de Isis, Khalifa fue impactada con una carga de abusos en las redes sociales tanto de las comunidades musulmana como libanesa.

“Mi cuenta de Instagram fue hackeada por ISIS. Comenzaron a impulsar propaganda".

A pesar de estar bajo escrutinio por una serie de otros escándalos en los últimos dos años, Khalifa cree que el incidente con ISIS la ha convertido en una persona más fuerte.

"Nadie que me acose en Internet me va a afectar después de todo eso".

Khalifa, quien hasta hace poco era coanfitrión del programa de charlas deportivas "Out Of Bounds", todavía recibe clics en el sitio porno y se niega a ser silenciada por ISIS.

Recientemente apareció en un episodio del podcast de Lance Armstrong "The Forward", donde habló de no poder deshacerse de la distinción de "estrella porno" a pesar de que solo lo hizo durante un breve período de tiempo.

En el episodio, con el tema "Cómo nos jodemos en la vida", el ex ciclista número uno del mundo se identificó con Khalifa y dijo: "He visto cómo te has esforzado por reinventarte a ti misma”.

Ella le dijo a Armstrong que una carrera en el porno nunca había sido algo en lo que había pensado, pero cuando un hombre se le acercó poco después de que se sometiera a una cirugía de mama, finalmente cedió.

“Lo pensé durante dos semanas y cometí el error de decir que sí”, dijo.

La baja autoestima de Mia Khalifa

Khalifa dijo que tenía baja autoestima después de pasar su adolescencia con sobrepeso y estaba buscando validación.

"Tan pronto como comencé a ganar popularidad, fue cuando pensé 'Saca la mierda de esto' ... esto no era lo que estaba tratando de hacer en absoluto", le dijo a Armstrong sobre el estrellato de la noche a la mañana que vino con hacer el controvertidas escenas del hijab.

Ahora, con una pasión por todo lo relacionado con el deporte, la personalidad de las redes sociales está tratando de dejar atrás su oscuro pasado, buscando diferentes formas de escapar del título de "estrella porno".

"Solo trato de reírme porque siempre podría ser mucho peor".

Implante de Mia se rompe con disco de hockey

La ex estrella de cine para adultos Mia Khalifa se tuvo que someter a una cirugía en el pecho después de que un disco de hockey sobre hielo la golpeara mientras miraba un partido.

La actriz adulta convertida en presentadora de deportes estaba apoyando a su equipo, los Washington Capitals, durante uno de sus partidos de play-off contra Tampa Bay Lightning cuando fue golpeada por un disco perdido que voló hacia la multitud.

Se estima que el disco de goma viajaba a unas 80 mph cuando la golpeó y rompió un implante en su seno izquierdo.

Implante de Mia Khalifa se rompe con disco de hockey

A pesar de eso, Khalifa, que es un gran aficionado a los deportes, ha decidido quedarse con el disco como recuerdo. Al menos algo bueno ha salido de su dolor.

Publicó en Instagram: "Me golpearon en el pecho con un disco durante el juego, y estoy 80% segura de que rompió un implante. Pero la buena noticia es que obtuve un disco usado de un juego de playoffs de la copa Capitals Stanley. Vale la pena."

Ella fue optimista al respecto y piensa que no es la lesión relacionada con el hockey más dolorosa que haya sufrido.

Ella dijo: "He visto a mi equipo (Washington Capitals) perder antes, eso es mucho más doloroso".

Khalifa explicó lo que le sucedió: "Estaba sentada detrás del vidrio durante un juego, y vino disparado sobre el vidrio y me tomó con la guardia baja y no tenía idea de que iba a venir”.

Mia Khalifa perdió un implante al ser impactada por un disco de hockey durante el juego de playoffs de la copa Capitals Stanley.

"Agarré mi pecho y no quería soltarlo, porque sentía que si lo soltaba, la sangre estaría por todas partes.

"Me lo tengo que llevar a casa, fue el mejor recuerdo que cualquier aficionado al hockey puede conseguir: un disco usado en un juego que viene hacia ti y te pega”.

"Son muy pesados, es pura goma, van a 80 mph”.

Mia renuncia a “Out of Bounds”

En octubre de 2017, Mia Khalifa anunció que sería coanfitriona de un programa de entrevistas deportivo diario llamado "Out of Bounds", y luego renunció dos meses después.

La ex estrella de cine para adultos pasó dos meses en el programa, pero después anunció su partida para centrarse en otras empresas comerciales.

"Me encanta Complex, pero fueron comprensivos cuando les dije que quería irme".

Khalifa lanzó su propio programa en el servicio de transmisión Switch.

El tiempo de Khalifa en el periodismo deportivo puede haber sido breve, pero ciertamente logró causar un gran revuelo. Especialmente en el mundo de la lucha femenina.

Khalifa renuncia a “Out of Bounds”

Después de hacer comentarios diciendo que el deporte era 'vergonzoso', la ex estrella adulta recibió una invitación del luchador independiente Thunder Rose, para asistir al espectáculo War of the Genders 2 de Sabotage Wrestling en Texas, donde fue puesta a prueba en una serie de simulacros.

Khalifa había estado en las noticias cuando habló sobre el aparente cambio inminente de Ronda Rousey de UFC a WWE, insistiendo en que no tenía respeto por el deporte.

¿Quién es el novio de Mia Khalifa?

Robert Sandberg es un chef de renombre. Sus habilidades culinarias han atraído a muchas personas que viven preparando sabrosos platillos. Desde que era un niño, supo que cocinar era algo muy cercano a su corazón. Tiene talento y habilidad, y muestra su arte culinario en las redes sociales.

Su popularidad subió un poco más cuando comenzó una relación con Mia Khalifa. Salieron durante más de un año antes de que él le propusiera matrimonio. La pareja se conoció y ha estado enamorada desde entonces. El cuerpo de Robert está lleno de tatuajes, algo que a Mia le encanta.

¿Están casados Robert Sandberg y Mia Khalifa?

La encantadora pareja se conoció en Copenhague, en el corazón de Dinamarca. Después de salir por un tiempo, le propuso matrimonio a Mia en el restaurante Smith en Chicago en marzo de 2019. Es interesante notar que el compromiso estaba bien planeado ya que tenía el anillo escondido en un cuenco lleno de ingredientes secos. Mia casi se comió el anillo, pero afortunadamente para ella, no se lo tragó. Ella dijo que sí a su propuesta.

Su prometido estuvo casado anteriormente en 2011 con su amiga de la infancia, pero el matrimonio fracasó y se divorciaron en 2016.

Canal de Youtube de Mia y Robert

Robert Sandberg y su prometida, Mia Khalifa tienen un canal de YouTube llamado Robert y Mia, donde colocan videos sobre diferentes aspectos de su vida juntos. El canal tiene más de 215 mil suscriptores. Algunos de los videos son challenge de pareja en donde él le aplica maquillaje, así como un video de preguntas y respuestas, entre muchos otros.

