Mia Khalifa ENSEÑA a jóvenes la diferencia entre 'consentimiento' y 'fuerza'

Después de ser muy activa en la recaudación de fondos para su país de origen, el Líbano, la famosa estrella de TikTok ahora insta al público a enseñar a sus jóvenes sobre la diferencia entre "consentimiento" y "fuerza". Mia Khalifa compartió un video de TikTok realizado por un usuario diferente en una de sus historias de Instagram.

En el video, se puede ver a una adolescente sincronizando los labios con una canción de fondo. Junto al video, la niña recordó el momento en que no quiso tener sexo con alguien que conocía pero tuvo que ceder por la presión constante: “En realidad no quería tener sexo contigo. Simplemente me sentí presionada y no quise matar la vibra”.

En la misma publicación Mia Khalifa compartió una infografía discutiendo el tema más a fondo. La infografía presenta cinco categorías: consentimiento, cooperación, cumplimiento, coacción y fuerza. La ex estrella para adultos señaló la importancia de estas cinco categorías.

La ex estrella para adultos Mia Khalifa está utilizando sus plataformas de redes sociales para enviar un mensaje positivo a los jóvenes

Mia Khalifa compartió las 5 categorías

El primero en la lista fue "consentimiento". Según el material, el consentimiento significa que ambas partes están listas para comenzar una relación física entre sí y que ninguna de ellas está siendo presionada para entablarla. El segundo fue "cooperación". Cooperación significa que la persona está de acuerdo con comenzar una relación física sin estar completamente seguro de ello.

La otra categoría que figuraba en la lista era "cumplimiento". El cumplimiento sexual se refiere a situaciones en las que una persona dice "sí" a una actividad sexual no deseada con una pareja sexualmente interesada cuando, por diversas razones, él o ella no está interesado en iniciar una relación sexual.

"Esto es lo que no estamos enseñando a hombres y mujeres jóvenes, pero debería ser", escribió Khalifa en su publicación

La cuarta categoría de la lista era "coerción". La coerción sexual es una actividad sexual no deseada que ocurre cuando una persona es presionada o forzada de una manera no física. Según womenshealth.gov, la “coerción” puede hacer que una persona piense que le debe sexo a alguien.

Todas las cosas antes mencionadas conducen a la última categoría de la lista: "fuerza". Forzar a alguien a tener una relación sexual es un acto de violación física, psicológica y emocional en forma de acto sexual, infligido a alguien sin su consentimiento. "Esto es lo que no estamos enseñando a hombres y mujeres jóvenes, pero debería ser", escribió Khalifa en su publicación.

La última publicación en redes sociales de la ex estrella de cine para adultos se produce unas semanas después de que criticara varios sitios web pornográficos que explotan a las mujeres para obtener ganancias. Agregó que todas las mujeres "explotadas" merecen una vida mejor. “Todas las mujeres explotadas por estas corporaciones se merecen algo mejor. Punto ”, escribió Mia Khalifa en una de sus historias de Instagram.