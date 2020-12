Mia Khalifa ENCENDIÓ las redes son estos sexys crop tops

Las blusas cortas son un tipo de blusas realmente sexy para usar. Nos hace sentir hermosas. Desde el escote hasta mostrar un poco de pierna, muchas mujeres siempre han tenido el deseo de lucir un poco sexys.

Usar un top corto divertido es solo otra forma de lucir un poco de piel, tan modestamente o descarada como prefieras. Te dan el toque más sexy a tus outfits de la forma más sencilla.

Sarah Joe Chamoun, conocida profesionalmente como Mia Khalifa, nació el 10 de febrero de 1993, es una personalidad de los medios, una ex actriz pornográfica y modelo de webcam.

Este es uno de los crops tops más sexys de Mia Khalifa.

Comenzó su carrera como actriz de pornografía en octubre de 2014 y también se convirtió en la actriz más vista en pornhub en 2 meses. Se encontró con muchos comentarios controvertidos de su religión, especialmente del video en el que usaba un hijab.

Antes de hacerse famosa, trabajó en Miami como contadora y asistente legal.

Cuando se trata de moda, nadie queda sin reconocimiento. Mia tiene un buen sentido de la moda y siempre trata de vestirse bien para hacerse atractiva. Mia Khalifa se sale con la suya para lucir sexy mostrando su enorme busto y su cuerpo perfecto.

Estos son algunos de sus crop tops que usó recientemente y que te dejarán boquiabierto a todos los seguidores de Instagram.

¿Quién es Mia Khalifa?

Mia Khalifa es una modelo libanés-estadounidense, personalidad de las redes sociales y ex estrella adulta. Fue coantriona del programa de entrevistas deportivas Out of Bounds (2017-18) junto al base retirado de la NBA Gilbert Arenas.

Khalifa nació el 10 de febrero de 1993 en Beirut, Líbano. Se mudó a los Estados Unidos en 2000. Se crió en un hogar católico.

Como te lo hemos contado en La Verdad Noticias, Khalifa pasó 3 meses como actriz de cine para adultos de 2014 a 2015. Durante su breve mandato, llamó mucho la atención tanto positiva como negativa.

Mia Khalifa es una famosa influencer en Instagram y Tiktok.

Fue clasificada como una de las mejores en un puñado de sitios web.En julio de 2016, Khalifa fue nombrada una de las estrellas adultas más notorias del mundo por la revista de estilo de vida masculino Loaded.

