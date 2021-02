Mia Khalifa: Conoce todo sobre la libanesa más sensual y famosa del mundo

Mia Khalifa se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo de los espectáculos durante los últimos años, llegando al punto de que ya cualquiera sabe de quién se trata sin haber seguido de cerca su carrera en la industria del cine para adultos.

La famosa ex actriz y actualmente influencer se ha posicionado como una de las celebridades más polémicas, queridas, odiadas e interesantes, debido a que a pesar de que renunció a la carrera que le dio fama mundial, logró mantener su gran popularidad.

Ahora te hablaremos de algunos de los aspectos más interesantes de Mia Khalifa, así como datos que probablemente no conocías sobre ella, los cuales seguramente te dejarán con la boca abierta y te convertirás en su fan más fiel si es que no lo eres todavía al descubrir más de ella.

¿Quién es Mia Khalifa?

Mia Khalifa es una de las celebridades más famosas

Mia Khalifa es una ex actriz e influencer de origen libanés, quien se hizo mundialmente famosa al debutar en el mundo del cine pornográfico, donde sólo trabajó por unos meses pero fue suficiente para que su nombre resonara en todas partes del mundo e internet.

Tras renunciar a la industria, la ex actriz aprovechó su popularidad para iniciar una carrera profesional como influencer, conductora e incluso como actriz en pequeños papeles, consiguiendo millones de fans a través de las redes sociales, donde siempre destaca.

Actualmente Mia Khalifa se dedica a la promoción de productos, viajes, conducción y por supuesto a disfrutar de su vida con su pareja, el chef Robert Sandberg, con quien se apoyó para poder dejar atrás su pasado, el cual ya solo es un amargo episodio en su vida.

La vida de Mia Khalifa

Mia Khalifa es la primera actriz árabe del cine xxx

Sara Joe Chamun, el verdadero nombre de Mia Khalifa, nació el 10 de febrero del año 1993 en la ciudad de Beirut, la cual es la capital de Líbano, perteneciendo a una familia católica oriental, vivió una infancia no muy placentera debido a las restricciones que tenían en casa.

Desde muy pequeña sus padres le inculcaron la educación, inscribiéndola en un instituto privado de francés en Beirut, donde también aprendió a hablar inglés, idioma que después le serviría para poder desenvolverse en el que sería su futuro hogar: Estados Unidos.

Entre el año 2000 y 2001, un grave conflicto se desató en Líbano entre las fuerzas de defensa de Israel contra la guerrilla chiita libanesa liderada por el movimiento Hezbolá volviendo el sur del país en una zona de guerra, razón que obligó a su familia a escapar.

Mia Khalifa en Estados Unidos

Mia Khalifa llegó a EU en 2000-2001

En el año 2001, Mia Khalifa y su familia se mudaron al condado de Montgomery, donde poco después fue inscrita en la secundaria y se unió al equipo local de Lacrosse, algo que le sirvió para poder encajar de manera más fácil en un nuevo país con diferente cultura.

Desgraciadamente, Sara fue víctima de acoso por su origen, mismo que se intensificó después del atentado a las torres gemelas del 9/11, en el cual se creó un ambiente hostil contra todos los inmigrantes de medio oriente y sus alrededores, a quienes culpaban.

Tras terminar la secundaria, Mia Khalifa ingresó a la academia militar Massanuten donde tomó varios cursos, para después mudarse a Texas para concluir sus estudios, graduándose en historia con una licenciatura en la universidad de El paso en dicho estado.

El inicio de la carrera de Mia Khalifa

En el año 2014 hizo su debut en el cine xxx

Tras algunos años de ejercer sus estudios, Mia Khalifa se mudó a la ciudad de Miami en Florida, donde su primera oferta de trabajo fue posar desnuda para unas fotografías, propuesta que ella aceptó y resultó ser del agrado de miles de personas en el mundo.

Tras ganar un poco de popularidad en Florida, la famosa influencer recibió una propuesta para trabajar en la industria para adultos por parte de un hombre en un establecimiento de comida rápida, siendo la productora Score la primera con la que colaboró en la industria xxx.

Para el año 2014, Mia Khalifa ya se había convertido en la actriz porno más vista de internet, con solo 22 años, el sitio PorhHub la colocó en el puesto número 1 en el ranking de popularidad exactamente el día 28 de diciembre de ese año, estableciendo su carrera.

Los ataques a Mia Khalifa por ser estrella porno

La actriz recibió amenazas de muerte por su trabajo

En el año 2015, Mia Khalifa ya era la actriz de cine para adultos más famosa del mundo, pero esto también significó el inicio de una ola de ataques y comentarios negativos en su contra, principalmente en el medio oriente, donde rechazaron su trabajo rotundamente.

Entre amenazas de muerte, insultos condenándola al infierno e incluso montajes donde aparecía siendo ejecutada, el odio hacia Mia Khalifa por parte de su propia gente, donde incluso la prensa libanesa la destrozaba en sus noticias por formar parte de la industria.

La hipocresía también se hizo evidente, pues PornHub declaró que entre el 3 y 6 de enero del 2015, las búsquedas de Mia Khalifa se quintuplicaron, y la ironía llegó cuando se reveló que el 25% de estas provenían de países de medio oriente como Líbano, Jordania y Siria.

La fama de Mia Khalifa como celebridad

Mia Khalifa goza de una gran fama actualmente

La revista británica Loaded la clasificó entre las 10 personas más famosas del mundo xxx por su popularidad como estrella porno, e incluso protagonizó un comercial para la marca de cerveza Almaza, en el cual el producto destacó con el slogan ‘ambos somos para mayores de 18’.

A lo largo de su breve carrera, Mia Khalifa logró filmar un total de 26 películas con diferentes estudios, estando en la industria del cine pornográfico tan solo por tres meses, mismos que le bastaron para convertirse en una estrella reconocida a nivel mundial.

A pesar de su gran éxito, en el 2015 Mia Khalifa decidió retirarse de la industria del cine para adultos, causando un gran impacto y muchas incógnitas sobre por qué tomó la decisión de renunciar cuando se encontraba en el punto más alto de su carrera.

La despedida de Mia Khalifa en el cine xxx

Mia Khalifa solo duró tres meses en la industria

Poco después, la ahora ex actriz reveló que la razón principal de su renuncia como actriz porno fue porque se decepcionó de la administración en la industria, además de que ella misma confesó que ya había madurado y su tiempo en el cine xxx fue solo su fase rebelde.

Cabe mencionar que la famosa Mia Khalifa no se alejó por completo del contenido erótico, pues en el año 2016 regresó, pero esta vez como camgirl, pero esto tampoco significó el fin de su carrera, pues poco después regresó pero de la mano de una nueva industria xxx.

En el año 2017, Bangbros trajo de regreso a la actriz con un video que causó un impacto a nivel mundial, pero fue su único trabajo antes de retirarse de manera definitiva de los escenarios del cine para adultos, comenzando a buscar otras opciones de carrera.

La vida de Mia Khalifa después del cine xxx

Tras renunciar al cine xxx se convirtió en influencer

Tras abandonar la industria, Mia Khalifa inició un empleo como asistente legal y contable, donde se desenvolvió hasta posicionarse con sus canales de Youtube y Twich, donde consiguió millones de seguidores debido a su popularidad como actriz de cine porno.

Posterior a esto, inició el programa de podcast ‘Out of bounds’ junto a Gilbert Arenas en el canal de Youtube de la empresa Complex News, donde trabajó durante el resto del año 2017 y el 2018 hasta que nuevos proyectos llegaron a su puerta poco tiempo después.

El mundo del deporte conquistó a Mia Khalifa, pues en el 2018, fue comentarista del programa de podcast ‘Sportsball’ junto a Tyler Coe, quien perteneció a ESPN, y con quien compartió un total de 15 episodios del mes de julio hasta octubre del año 2018.

El impacto de Mia Khalifa en la cultura general

Mia Khalifa se ha vuelto un icono de la cultura general

Tanta fue la popularidad de Mia Khalifa en Estados Unidos y en el mundo que a finales del mes de noviembre del año 2016, millones de personas solicitaban que el entonces presidente estadounidense Donald Trump, la eligiera como embajadora en Arabia Saudí.

Aunque también los seguidores del cine para adultos le rogaron que regresara a la industria en más de una ocasión, Mia Khalifa declaró que su etapa como actriz porno había llegado a su fin de manera definitiva, y desde ese entonces abandonó por completo esta faceta.

Actualmente Mia Khalifa sigue siendo reconocida en todo el mundo, aunque ahora se dedica a las redes sociales, donde ha ganado millones de seguidores a lo largo de los años y se mantiene como una de las celebridades más populares en internet y el mundo en general,

La vida cotidiana de Mia Khalifa

La influencer se dedica mayormente a sus redes sociales

Como estrella de Youtube, Twich e incluso Tik Tok, Mia Khalifa continúa causando un gran impacto, ya que aunque ya no realiza películas xxx, no deja de cautivar a sus fans con sensuales fotografías y videos presumiendo su voluptuosa figura en redes sociales.

Durante esta etapa, la ex actriz porno logró posicionarse como una gran celebridad, estableciendo una gigantesca red de contactos, ya que aunque había renunciado al cine porno, su popularidad se mantenía y muchas empresas querían aprovechar su fama.

No tomó mucho tiempo para que Mia Khalifa volviera a establecerse como una de las mujeres más sensuales y deseadas del mundo, por lo que la famosa influencer decidió continuar en la industria a una escala menor, sólo que esta vez sería por su cuenta.

El regreso indirecto de Mia Khalifa

En 2017 regresó y grabó un video con Bang Bros

Mia Khalifa informó a sus fans a través de redes sociales que abriría su cuenta de OnlyFans, la famosa plataforma que en un principio funcionaba para que los influencers tuvieran más contacto con sus seguidores pero se volvió un sitio erótico por suscripciones.

Tal fue el éxito de la sensual influencer que en el año 2020, fue seleccionada en el top 5 de las celebridades que más ingresos generaron durante ese año, amasando una cantidad aproximada de 4.9 millones de libras esterlinas en total, desbancando a otras famosas.

La revista Grazia fue la que realizó este top, en el cual otras estrellas como Blac Chyna, Tyga, Cardi B y Bella Thorne, quienes fueron las cuatro restantes por encima de Mia Khalifa, por lo que la influencer y comentarias es millonaria en la actualidad.

El inicio del romance de Mia Khalifa

Mia Khalifa conoció a su novio en Instagram

La historia de cómo la pareja se conoció fue de lo más inusual, pues la propia Mia Khalifa relató que Robert Sandberg le envió un mensaje directo a través de Instagram, y fue así como iniciaron una conversación que fue escalando poco a poco hasta ser un romance.

En el mes de junio del año 2018, la pareja confirmó su romance y desde entonces han estado juntos y el famoso chef le ha demostrado su apoyo a Mia Khalifa a pesar de las controversias que se generaron debido al pasado de la influencer en el cine para adultos.

Aparentemente no se trató de un amor fugaz, pues en el mes de marzo de 2019, Robert Sandberg le propuso matrimonio a Mia Khalifa con una lujosa cena, ocultando el anillo en uno de los platillos, donde la sensual ex actriz le dio el ‘si’ y se comprometieron oficialmente.

El cine xxx en la relación de Mia Khalifa

A Robert Sandberg no le importa el pasado de su novia

Estar comprometido con una ex actriz porno conocida mundialmente no es algo con lo que cualquier persona podría lidiar, pero aparentemente para Robert Sandberg esto no parece ser un obstáculo, pues ha declarado que no le importa cuál fue el pasado de su prometida.

A pesar de que al principio de su relación estuvieron distanciados debido a situaciones laborales, la pareja ha sabido superar las adversidades y se han mantenido unidos, por lo que muy pronto podrían anunciar la fecha de su boda, la cual ya es muy esperada.

Asimismo, Mia Khalifa no desperdicia ningún momento para presumir a sus fans a su prometido, quien a su vez también tiene una gran popularidad en el mundo de la gastronomía, siendo realmente famoso y talentoso, además de envidiado por muchos.

Robert Sandberg, el novio de Mia Khalifa

Robert Sandberg es un chef de talla internacional

Robert Sandberg es un famoso chef internacional, quien pertenece al grupo Frantzen, además de viajar constantemente a distintos países donde deslumbra con sus habilidades culinarias, razón por la cual estuvo distanciado temporalmente de Mia Khalifa.

Entre los logros de Robert se encuentran el galardón ‘World chefs hans bueschkens young chef’ el cual ganó en el año 2016 con solo 26 años de edad, demostrando su impresionante habilidad, lo que lo posicionó como uno de los mejores chefs del mundo de la cocina actual.

Por otra parte, y de acuerdo a las declaraciones de Mia Khalifa, Robert Sandberg es un hombre amable, comprensivo, pacífico, leal e inteligente, y a pesar de que la polémica contra su prometida continúa, el ha estado a su lado para superar las adversidades.

Los momentos más polémicos de Mia Khalifa

A lo largo de su carrera Mia Khalifa ha pasado por varios escándalos

Uno de los momentos más impactantes fue durante la grabación de uno de sus videos xxx más famosos de todos, donde apareció junto a otra actriz y actor, usando un yihab mientras mantenían relaciones sexuales, algo que causó la ira de medio oriente contra ella.

Aunque actualmente está comprometida, no es la primera vez que se casa, ya que tras buscar la independencia de sus padres, contrajo matrimonio a los 18 años de edad, aunque este no duró mucho y se divorció poco tiempo después de su boda, pues no funcionó.

La familia de Mia Khalifa se alejó de ella cuando se enteraron que se dedicaba a la industria del cine para adultos, pues como te mencionamos en La Verdad Noticias anteriormente, la familia de la ex actriz es bastante conservadora, y rechazaron rotundamente a su hija.

Curiosidades de la famosa Mia Khalifa

Mia Khalifa: Conoce todo sobre la libanesa más sensual y famosa del mundo

Entre las curiosidades de Mia Khalifa se encuentra uno de sus tatuajes más famosos, el cual es el himno nacional libanés, cuyo significado se traduce a ‘ كلنـا للوطـن للعـلى للعـلم ‘ (¡Todos nosotros!, ¡Por nuestra patria, por nuestra bandera y por la gloria!).

Antes de iniciar en la industria del cine para adultos, Mia Khalifa trabajó como mesera en un restaurante de hamburguesas, que fue el mismo donde un hombre que trabajaba en la industria le ofreció la oportunidad de comenzar a trabajar en películas pornográficas.

Aunque actualmente existen muchas, Mia Khalifa fue la primera actriz árabe en trabajar en la industria para adultos, siendo el pilar de entrada para esta comunidad, aunque actualmente es católica, en un principio pertenecía a la religión musulmana, muy común en su lugar de origen.

Más datos curiosos de Mia Khalifa

Mia Khalifa: Conoce todo sobre la libanesa más sensual y famosa del mundo

Como te mencionamos, Mia Khalifa es una aficionada a los deportes de todo tipo, y ella misma reveló que su equipo favorito son los Wizards de la NBA, por lo que ha asistido a todos los partidos que puede desde que llegó a Estados Unidos.

El mundo de los superhéroes no es ajeno a Mia Khalifa, ya que también es fanática de Batman, e incluso se hizo un tatuaje con el emblema del famoso héroe enmascarado de DC Comics, y en más de una ocasión ha presumido su amor por el personaje.

Los perros son el animal favorito de Mia Khalifa, e incluso tiene una mascota, aunque hasta el momento no se sabe si en el futuro tendrá más de estas adorables mascotas, pero es un hecho confirmado que siente un profundo amor por ellos.

La lucha de Mia Khalifa contra la industria porno

Mia Khalifa apoyó la lucha contra injusticias en la industria porno

Asimismo, poco después comenzó a luchar contra las injusticias en la industria, donde las actrices sufren constantes abusos e injusticias por realizar sus labores, además de que las remuneraciones no eran tan buenas en comparación a las millonarias ganancias generadas.

Un boicot contra páginas como Pornhub se realizó hace unos meses, donde cientos de actrices exigían justicia por los abusos e injusticias cometidos en la industria, siendo Mia Khalifa una de las figuras que más aportó al movimiento contra esta página.

Tras la enorme ola de atención que esta generó, Pornhub y otras páginas fueron forzadas a eliminar millones de videos en sus repertorios, los cuales infringen ciertas leyes e incluso algunos estaban sin el consentimiento de las actrices.

Mati Khalifa, la hermana de Mia que sigue sus pasos

La sensual hermana de Mia Khalifa quiere convertirse en actriz porno

Cabe mencionar que Mia Khalifa no es hija única, pues tiene una hermana llamada Mati Khalifa ha declarado que desea seguir los pasos de su hermana, pues saltó a la fama a través de la plataforma OnlyFans y al ser hermana de la ex actriz, tuvo un gran éxito.

Por otro lado, en más de una ocasión ha declarado sus deseos por ingresar en la industria del cine para adultos, por lo que probablemente Mia Khalifa tenga que aconsejarle que lo piense bien después del trago amargo que ella pasó durante sus tres meses como actriz.

Actualmente Mati Khalifa ya es considerada incluso más sensual que su hermana, aunque no con la misma popularidad. Es muy activa en plataformas como OnlyFans y ofrece sus servicios como escort para los clientes más exigentes que puedan llegar a su precio.

Las raíces de Mia Khalifa que no abandonará

Mia Khalifa se siente orgullosa del aspecto de su nariz

No es de sorprenderse que la famosa Mia Khalifa se haya realizado cirugías estéticas tras su ingreso a la industria porno, pues incluso se ganó el premio de los pechos del año en el año 2017 por su voluptuosa figura, que dejó encantados a hombres y mujeres.

Asimismo, uno de sus rasgos más prominentes es su pronunciada nariz, la cual no se ha retocado ni una vez a pesar de que muchos le han preguntado por qué no se la arregló si ya se ha sometido a cirugías con anterioridad para mejorar su imagen.

La respuesta que Mia Khalifa dio es que su nariz es un rasgo característico de la gente de Líbano, por lo que solo la estilizó un poco, pero no le haría ninguna reducción debido a que es algo que la hace destacar y no le presenta ningún problema de salud.

