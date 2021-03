Mia Khalifa: Así lucía la modelo antes de ser famosa (FOTOS)

Mia Khalifa llegó a convertirse en la actriz de cine para adultos más famosa del mundo. La estrella de Instagram cobró popularidad en 2014 luego de protagonizar un polémico video sexual en el que se le ve portando un hiyab.

Con tan solo 21 años la modelo se convirtió en una de las caras más conocidas de la industria y, a pesar de solo duró tres meses como actriz de cine para adultos, sus fotos y videos siguen siendo los más buscados en la red.

“Cuando estoy en la calle siento que la gente puede ver a través de mi ropa y me da vergüenza. Estoy a una búsqueda de Google y eso me hace sentir como si hubiera perdido toda mi privacidad”, dijo Khalifa hace dos años, en entrevista con el periodista inglés Stephen Sackur.

“La razón por la que decidí hacer porno era porque pensé que nadie jamás lo descubriría. Hay millones de chicas que se graban a spi mismas teniendo sexo y nadie sabe sus nombres”, agregó la modelo.

Desde entonces, Mia Khalifa ha estado luchando para eliminar los videos que circulan en PornHub y en otras plataformas pornograficas, ya que los “recordarios constantes” de los clips afectan su salud mental.

Mia Khalifa comparte fotos de su pasado

Mia Khalifa comparte fotos de su pasado

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, tras retirarse del cine para adultos, Khalifa incursionó como comentarista deportiva, modelo e influencer. En Instagram, la modelo ha logrado conseguir más de 23,3 millones de seguidores.

Aunque la influencer suele compartir fotos en las que se le ve posando en ropa interior o trabajando, hubo una excepción. Y es que a través de un collage, la ex estrella del porno mostró cómo lucía antes de ser famosa.

“La gente me pregunta todo el tiempo cómo como tanto y me mantengo delgada. No son ‘buenos genes’ o un ‘buen metabolismo’. Son cinco días a la semana haciendo ejercicio en el gimnasio para poder lucir como veo ahora mismo”, escribió la modelo junto a las fotografías.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.