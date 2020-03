Mia Khalifa ALERTA a sus fans “El coronavirus arruinó mi vida”

Mia Khalifa es una celebridad más que se suma a esta cadena de preocupación referente a la pandemia del Coronavirus, pues la ex actriz porno comentó en sus historias de Instagram que esta enfermedad ha tenido repercusiones negativas y alertó a sus fans sobre la cancelación de eventos deportivos.

Para la ex actriz porno de 27 años de edad, al parecer es más importante la cancelación de la próxima temporada de la Liga Nacional de Hockey, siendo ella una gran fanática junto con su prometido Robert Sandber, pues quedó en segundo plano decirle a sus más de 19.1 millones de seguidores en Instagram que se encuentra saludable y sin Coronavirus.

Mia Khalifa destacó su tristeza por la cancelación de más eventos deportivos, pero sobre todo uno del que ella es conocedora, pues en una ocasión participó como comentarista en un evento, demostrando su pasión por el West Ham United Football Club, esto a pesar de la preocupación de sus fans de Instagram por su salud.

Mia Khalifa en Instagram

Según información de Show News, en una ocasión su gusto por el hockey la llevó a ser parte de un accidente, aunque hoy Mia Khalifa lo recuerda con total humor: “Durante el partido...yo estaba sentada detrás del cristal y el disco salió disparado y me tomó desprevenida. Cuando me golpeó me agarré el pecho y no quería soltarlo porque sentía que si lo hacía habría sangre por todas partes”, comentó la celebridad.

Mia Khalifa con un total de 29 películas para adultos, se retiró de la industria del cine erótico, aunque sigue siendo una modelo de contenido candente en sus páginas exclusivas, al que puedes acceder desde una corta suma de dinero, ahora está en búsqueda de su propio camino a través de su popularidad en redes sociales.