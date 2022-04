"Mi único vicio han sido las mujeres": El Chapo de Sinaloa se confiesa

El cantante se confiesa sobre sus vicios

Como nunca antes lo había hecho, el cantante El Chapo de Sinaloa abrió su corazón y confesó cuáles han sido los momentos más duros durante su trayectoria.

El intérprete de regional mexicano fue entrevistado por la revista Tv y Novelas, en donde aseguró que nunca ha estado manchado por los vicios de las drogas.

Lo que si reconoció el cantante es la locura que siente por las mujeres, con quienes ha tenido buenos momentos e incluso se la relacionado con fuguras como Chiquis Rivera.

El cantante se confiesa sobre sus vicios

El cantante se confiesa sobre sus vicios

Aunque la tentación constante de consumir sustancias ilícitas siempre estuvo presente, el cantante asegura que nunca cayó ante dicho mundo.

“La carrera me ha puesto en lugares o situaciones en las que los excesos de dr*gas están ahí, al lado mío, pero siendo muy joven experimenté la vida de la calle y me di cuenta de que no era por ahí, nunca probé las dr*gas”, asegura.

Contrario a lo que se pensaba, el cantante asegura ser fiel seguidor de la belleza femenina, sin embargo reconoce que también la ha sido infiel a su esposa una infinidad de veces, algo de que no se siente orgulloso.

'Nunca voy a usar drogas, ni seré un alcohólico; entonces, si no me gustaran las mujeres, pues ya hubiera sido sacerdote, por eso me perdono el ser mujeriego”, finalizó.

¿Qué pasó con El Chapo de Sinaloa?

¿Qué pasó con El Chapo de Sinaloa?

En la entrevista con Tv y Novelas, el responsable de éxitos como "Le hace falta un beso" y "Si yo fuera ladrón", reconoció lo duro que fue iniciar en el ambiente artístico.

Aunque debutó mucho antes de la mayoría de edad, el éxito lo tuvo por primera vez a los 40 años, situación que lamenta, pues su madre ya habría fallecido en ese entonces.

Finalmente El Chapo de Sinaloa aseguró su anhelo de continuar en la música y sobretodo de volver a lanzar contenido para todos los que lo han seguido en su carrera.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!