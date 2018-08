"Mi salud y la de mis bebés estaba en peligro" reveló Beyonce sobre su último embarazo

Beyonce compartió con la revista Vogue el proceso tan difícil de gestación que le llevó a ella y a su marido Jay Z a darle sus dos hermanitos a su primera hija Blue Ivy, el cual no fue fácil, sino que estuvo marcado por varios contratiempos y problemas físicos que, finalmente, obligaron a sus médicos a adelantar el parto.

Todos originados por una dolencia que suele afectar a un porcentaje de embarazadas y que se conoce como toxemia o preeclampsia, la cual provoca altos niveles de tensión arterial y un exceso de proteína en la urina. Además de llevarle a pasar por el quirófano antes de lo previsto, provocándole agudos y constantes dolores que, en una ocasión, le forzaron incluso a pasar un mes entero reposando en la cama prácticamente sin moverse.

"Llegué a pesar casi 100 kilos el día que di a luz a Rumi y Sir. Estaba muy hinchada debido a la toxemia y había estado anclada en la cama durante algo más de un mes. Mi salud y la de mis bebés estaba en peligro, así que al final tuve que someterme a una cesárea y pasé muchas semanas en cuidados intensivos", contó Beyonce a la revista estadounidense Vogue.

Sin embargo, para Beyonce tal experiencia le sirvió para empatizar mejor y forjar una "conexión más profunda" con todas aquellas mujeres que han vivido adversidades parecidas, especialmente aquellas ligadas a la angustia y la incertidumbre de no poder garantizar el bienestar de sus futuros hijos, pero también para constatar que su esposo constituye, entre otras muchas virtudes, el pilar más sólido en el que apoyarse durante los momentos más difíciles.

"Mi marido se comportó como un soldado y para mí fue el mejor sistema de apoyo emocional que he tenido nunca. Me siento muy orgullosa de haber sido testigo de su fuerza y de su evolución como hombre, como padre, como el mejor amigo que es. En esos instantes estaba en 'modo supervivencia', pero me di cuenta de todo ello meses más tarde. Y hoy puedo decir que mantengo una conexión muy profunda con aquellos que han tenido que afrontar algo así", ha aseverado en la misma conversación, poco después de describir con todo tipo de detalles el "desajuste" que llegó a sentir en su "núcleo" tras una operación que ejerció un efecto muy significativo en sus órganos internos.