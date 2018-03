Mi pareja puede: El nuevo rey del rating en la televisión mexicana

La nueva apuesta de Televisa no ha podido desbancar al nuevo éxito de Tv Azteca, Mi pareja puede, el cual se estrenó el mismo día que terminó el también exitoso programa Exatlón, al ver los altos niveles de audiencia que este programa conducido por Antonio Rosique generó, Televisora de San Ángel no dudo ni un segundo en copirar la idea, pero hasta el momento no han podido desbancar el rating de Mi pareja puede conducido por Facundo.

¿Cúal es la clave del éxito de Mi pareja puede?

Son varios factores, uno de ellos es la frescura y carisma del conductor Facundo, quien laboraba para Televisa, pero él mismo confesó que decidio irse a Tv Azteca por la libertar que le otorgan en la televisora.

La modalidad del programa es fresca y muy entretenida por las dinamicas que poseen los concursantes para demostrar que son buenos como parejas de enemorados.

¿De que se trata Mi pareja puede?

Es un Reality de televisión, donde se compite en parejas para poder ganar una camioneta de lujo que se rifa cada semana, las parejas son puestas a prueba con varios retos, esto para mostrar sus fortalezas como parejas, Facundo se encarga de ejemplicar los desafios para luego ponerlos a prueba con los concursantes.

Las parejas que participan son de personas comunes o gente del espéctaculo, invitados de lujo entre los mortales, cabe destacar que gran premio es una camioneta de la marca KIA.

A unas semanas al aire se ha convertido en la preferencia del público mexicano.

