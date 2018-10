"Mi mujer no me la calienta" confesó Mauricio Ochmann, respecto a Aislinn Derbez

Aislinn Derbez fue balconeada por su pareja en redes sociales, esto tras la acusación de Mauricio Ochmann quién afirmó que la actriz "no se la calienta".

De inmediato comenzaron los comentarios para la pareja, pues esto pasó a ser un albur que ambos tomaron con risas; pues si pensabas en doble sentido, las cosas no fueron así; ya que, se trataba de la comida.

A través de sus respectivas cuentas de Instagram la pareja comparte los momnetos íntimos que viven el uno al otro y es que uno de ellos es lo que ocurre cuando Mauricio Ochmann llega del trabajo. Fue en una historia de Instagram donde se le vio al actor comer un 'snack', mientras Aislinn Derbez le dijo:

“¿Por qué estás cenando tan healthy? ¡Qué flojera me das! Yo me comí dos hamburguesas hoy"

Incluso preguntó que hacía su marido comiendo sobre el lavabo de la cocina; a lo que Mauricio le respondió:

“Porque llegó 9:30, 10:00 de la noche de trabajar y mi mujer no me tiene de cenar”.

Al respecto, Aislinn desmintió que no hubiera comida y grabó un video en el que aparecen 10 recipientes con alimentos en su interior, por lo que dijo:

“Voy a poner esto para evidenciar que estás mintiendo”, pero Mauricio Ochmann no se quedó callado y fue entonces cuando comenzó la controversia: “O sea sí hay comida en el refri, pero mi mujer no me la calienta”.