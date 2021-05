"Mi historia entre tus dedos" de Armando Manzanero: Todo lo que debes saber

"Mi historia entre tus dedos" de Armando Manzanero, es una canción que se desprende del álbum "Des Armando a Tania" que fue lanzado el 4 de febrero de 2014.

El exitoso tema es una canción del cantautor Gianluca Grignani, quien lanzó el tema en español en el año 1995. Tras el lanzamiento, diversos artistas interpretaron varias versiones tal y como lo hizo el fallecido cantante mexicano.

La versión "Mi historia entre tus dedos" de Armando Manzanero, es una de las canciones que han disfrutado los fans del inolvidable compositor, pues tras la muerte del artista, los usuarios recordaron con nostalgia aquella canción.

Acordes de "Mi historia entre tus dedos" de Armando Manzanero

Los acordes de la canción "Mi historia entre tus dedos" de Armando Manzanero son: Dm7, G, Cmaj7 y Fmaj7 para la primera y segunda estrofa, aunque en la segunda se repite los dos últimos acordes Cmaj7 y Fmaj7.

Para el estribillo se utilizan los acordes C, G,Bb, Am, F y G, luego se repite los acordes F, E y Am. Para la intro se utilizan Dm7, G, Dm9 y G.

Y es que, la interpretación del cantante es una romántica versión y se encuentra disponible en diversas cuentas de YouTube, donde los usuarios han compartido los pasos para interpretar el tema, así como "No sé tú" de Armando Manzanero.

Letra completa de "Mi historia entre tus dedos"

La letra completa de "Mi historia entre tus dedos" de Armando Manzanero se encuentra disponible en diversas páginas de Internet, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos la letra de una de las canciones de Armando Manzanero.

Yo pienso qué

No han sido tan inútiles las noches que te di

Te marchas y qué, yo no intento discutírtelo

Lo sabes y lo sé

Al menos quédate sólo esta noche

Prometo no tocarte, está segura

Tal vez es que me voy sintiendo solo

Porque conozco esa sonrisa tan definitiva

Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso

Se dice qué

Por cada hombre hay una como tú

Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno

Igual que yo, mejor, lo dudo

¿Por qué esta vez agachas la mirada?

Me pides que sigamos siendo amigos

¿Amigos para qué, maldita sea?

A un amigo lo perdono, pero a ti te amo

Pueden parecer banales mis instintos naturales

Hay una cosa que yo no te he dicho aún

Que mis problemas, ¿sabés qué? se llaman: "tú"

Sólo por eso tu me ves hacerme el duro

Para sentirme un poquito más seguro

Y si no quieres tú decir en qué he fallado

Recuerda que también a ti te he perdonado

Y en cambio tú dices "lo siento, no te quiero"

Y te me vas con esta historia entre tus dedos

¿Qué vas a hacer?

Busca una excusa y luego márchate

Pero de mí, no debieras preocuparte

No debes provocarme

Que yo te escribiré un par de canciones

Tratando de esconder mis emociones

Pensando, pero poco, en las palabras

Y hablaré de esa sonrisa tan definitiva

Esa sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso

Hay una cosa que yo no te he dicho aún

Que mis problemas, ¿sabés qué? se llaman: "tú"

Sólo por eso es que me ves hacerme al duro

Para sentirme un poquito más seguro

Y si no quieres ni decir en qué he fallado

Recuerda que también a ti te he perdonado

Y en cambio tú dices "lo siento, no te quiero"

Y te me vas con esta historia entre tus dedos

Uh, na, na, na, na

Video de YouTube de Armando Manzanero

El video se lanzó en YouTube el 18 de marzo de 2015 y ha sumado más de 4 millones de visualizaciones y un sinfín de comentarios dedicados al compositor, de igual forma los duetos de Armando Manzanero han conquistado a los fans.

El tema "Mi historia entre tus dedos" de Armando Manzanero, es una de las versiones que han cautivado a los internautas, pues a pesar del fallecimiento del artista en el 2020, su legado sigue presente en su música.

