“Mi cariñito” de Pedro Infante, una de sus famosas canciones rancheras

"Mi cariñito" de Pedro Infante es uno de los inolvidables temas que interpretó el cantante mexicano. La canción fue interpretada por el cantante en la película "Vuelven los García" y es del compositor Manuel Esperón y Pedro de Urdimalas.

El tema del "Ícono de Guamúchil" es uno de los favoritos de los admiradores del fallecido artista, quien dejó un gran legado en la música, pues a pesar de los años transcurridos, sus canciones son recordadas por los fans.

La versión que interpretó el cantante mexicano fue grabada en el año 1947 con un estilo ranchero y se colocó como una de las grandes canciones de Pedro Infante que formaron parte de sus exitosas películas.

¿Cómo descargar “Mi cariñito” de Pedro Infante?

La canción de Pedro Infante está disponible en Spotify

Para descargar la canción “Mi cariñito” de Pedro Infante, los usuarios deben tener una cuenta premium en Spotify y Deezer para disfrutar de los grandes éxitos e inolvidables canciones del artista en cualquier momento.

De igual forma una de las canciones que también pueden descargar los usuarios en las plataformas de música en streaming es el tema "100 años" de Pedro Infante que hizo famoso al cantante, la canción es de Rubén Fuentes y Alberto Raúl Cervantes.

Acordes de “Mi cariñito” de Pedro Infante

Los acordes de "Mi cariñito" del cantante Pedro Infante son fáciles de tocar con la guitarra y son: C, G, C, C7, F, G, C, G, C, G, C, G, C, G, C, C7, F, G, C, G, C, G, C, G, C, F, G, C, C, G, C.

A través de diversos videos en YouTube han compartido diferentes tutoriales a los usuarios para que puedan aprender a tocar uno de los temas de Infante con la guitarra o flauta.

Otra de las canciones que también está disponible en YouTube es el tema "Deja que salga la luna" de Pedro Infante del compositor José Alfredo Jiménez Sandoval.

Letra completa de “Mi cariñito” de Pedro Infante

Letra completa de la canción de Pedro Infante

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de la canción “Mi cariñito” de Infante que habla sobre el amor, pues en los temas del cantante los fans se han percatado de las memorables frases de Pedro Infante.

Cariño que Dios me ha dado para quererlo

Cariño que a mí me quiere sin interés

El cielo me dio un cariño sin merecerlo

Mirando, ay, esos ojitos, sabrán quién es

Con ella, no existe pena que desespere

Cariño que a mí me quiere con dulce amor

Para ella, no existe pena que no consuele

Mirándole su carita, yo miro a Dios

Ay, qué dichoso soy

Cuando la escucho hablar

Con cuánto amor le doy

Este cantar

Ay, qué dichoso soy

Con ella, soy feliz

Viva su vida, mi cariñito

Que tengo aquí

Ay, qué dichoso soy

Cuando la escucho hablar

Con cuánto amor le doy

Este cantar

Ay, qué dichoso soy

Con ella, soy feliz

Viva su vida, mi cariñito

Que tengo aquí

“Mi cariñito” en karaoke

La canción de Pedro Infante es ideal para interpretar en karaoke, así lo han mencionado algunos usuarios que han tenido la oportunidad de interpretar el tema en una reunión familiar.

Los usuarios han compartido videos con la pista y letra de la canción, aunque otros prefieren escuchar el audio de la canción "Mi cariñito" de Pedro Infante, una inolvidable interpretación que realizó el cantante mexicano.

