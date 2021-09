Mhoni vidente acusa a Manelyk y a Karime de hacer brujería

Como te hemos informado previamente en La Verdad Noticias una de las videntes más famosas en todo México es Mhoni Vidente, y al ser considerada una personalidad también tiene sus problemas con otros famosos.

O al menos eso dio a conocer en una reciente publicación en donde habla de Manelyk y Karime de Acapulco shore.

La vidente quién da sus predicciones para todos los días según tú horóscopo, no tuvo reparo en decir que no le gustaría tener de invitado a Manelyk y Karime en su programa.

¿Por qué Mhoni vidente no quiere a Manelyk y a Karime en su programa?

Sí bien no dio a conocer las razones exactas por las que no quiere tener alas ex concursantes de Acapulco shore en su programa, La vidente hizo comentarios negativos aseverando qué ambas han hecho brujería en varias ocasiones.

Por ahora ni Manelyk y Karime han hecho algún comentario sobre las palabras de Mhoni Vidente hacia sus personas.

Las predicciones de Mhoni vidente para este mes de septiembre

Las predicciones suelen acertar

Hace unos días te informamos que la pitonisa predijo que habría un temblor como nunca antes visto, qué sería muy devastador y de cerca de 9 grados.

Estas predicciones las hizo el mismo día que en la Ciudad de México y en Acapulco se presentó uno de los temblores más fuertes de los que se tiene memoria, pues fue de 7.1 grados y tuvo epicentro en Guerrero.

Se trató de una coincidencia muy fuerte, pues la vidente aseguró que el temblor tendría lugar en Asia y no en México.

¿Qué piensas de las declaraciones de Mhoni Vidente sobre Manelyk y Karime?, dinos tu opinión en los comentarios.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!.