Mhoni Vidente rompe el silencio sobre su secuestro, “fue un ajuste de cuentas”

Mhoni Vidente sorprendió hoy en Youtube con una fuerte revelación ya que la pitonisa dio a conocer que sufrió un secuestro hace varios años, el cual se trató de un ajuste de cuentas.

“Cuando me secuestraron voltee a ver a Dios y a la Virgen María. Cuando me secuestran fue un ajuste de cuentas. Y supe, en mi vida me pongo en esto otra vez”.