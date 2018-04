Mhoni Vidente revela quién será el próximo Presidente de México

Esta fue una semana muy polémica para la astróloga Mhoni Vidente, quien en el programa Hoy frenó los rumores de que se avecinaba el Apocalipsis, por lo que repitió que dicho escenario catastrófico será hasta el año 3313, tal y como lo avisó desde diciembre de 2016; además de que se atrevió a tocar el tema de Chiquis Rivera y Esteban Loaiza.

Aunque hubo algo que la ya no alcanzó a decir al aire porque no se lo permitieron, pero detrás de cámaras la psíquica se animó a contar y no hay vuelta atrás.

Y es que Mhoni Vidente ya sabe quién será el próximo Presidente de México o al menos eso fue lo que le contestó a la persona que estaba grabándola.

La cubana se veía tan segura de lo que estaba a punto de revelar que daba miedo la expresión en su rostro, no obstante, se reservó los detalles para el próximo martes en su sección de la Ruleta Esotérica en Hoy.

"Y la próxima semana, no me dejaron decirles, pero les tengo quién gana la Presidencia de México. Ya se los voy a decir como va. Dios me los bendiga y los veo el otro martes".

Por lo pronto continúan las opiniones divididas entre los candidatos, aunque hay uno de ellos que ya está despegándose en las encuestas y se cree que será el vencedor en las elecciones de julio