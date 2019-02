Mhoni Vidente revela la triste razón por la que no podrá ser mamá

Mhoni Vidente es sin duda una de las personalidades más famosas en México en la última década, ya que sus predicciones se han vuelto tan populares que muchos medios recurren a ella para enterarse de futuros sucesos tanto en el mundo de la farándula como en general.

Ahora la famosa astróloga deja de lado su fama para revelar una triste noticia de su vida personal.

¿Qué dijo Mhoni Vidente?

Mhoni vidente

El pasado mes de octubre, la famosa vidente enloqueció a todos sus fans al comunicarles su deseo de convertirse en mamá por lo que sus fieles seguidores ya estaban ansiosos por conocer a su hijo, aunque al parecer la noticia ya no se va a concretar, pues la astrologa cubana-mexicana acaba de cancelar sus planes.

"Me di cuenta de que es algo muy difícil y eso que tenía todo a mi favor, los abogados y todo, pero está complicado, el principal impedimento es mi edad ya no estoy tan chiquita, por eso Dios te dice hasta los 30 y tantos ten hijos, porque aún tienes la paciencia, la fuerza y sabiduría, pero ya a mi edad no, ya sería la abuela”

Mhoni vidente

Después de pensarlo bien, Mhoni Vidente se dio cuenta de que ya no es apta para ser mamá, pues a sus 47 años teme que no viva lo suficiente para poder ver a su hijo crecer, pues aunque está llena de energías sabe que la edad es uno de sus principales obstáculos por lo que tras una larga discusión con su pareja analizando los pros y contras de volverse padres, decidieron que ya no es la mejor opción, pues para concluir, la astrologa declaró lo siguiente:

“Ya me faltan tres años para cumplir los 50, estaba muy animada el año pasado, mi papi (su pareja) me animaba y me decía 'Ándale, gorda', pero le digo: 'no, papi, si me muero y que el bebé tenga un año o dos, ¿imagínate?'".

Mhoni vidente