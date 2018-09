Mhoni Vidente revela el futuro de Gabriel Soto e Irina Baeva

Luego del escándalo de las fotos y los videos que confirmaron la relación amorosa entre Gabriel Soto e Irina Baeva, la astróloga más famosa de la farándula Mhoni Vidente reveló que la pareja se convertirán en papás y que tendrán planes de boda.

Durante la sección de la ruleta esotérica, la vidente comentó sobre la relación de Gabriel Soto y la actriz rusa.

‘Todo el mundo me preguntó que si el bebé de Marjorie era de Gabriel Soto, no, porque él hace puras niñas… y no veo que regrese con Geraldine’.