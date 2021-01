Mhoni Vidente recuerda el día de su SECUESTRO revela como logró escapar (VIDEO)

Mhoni Vidente ha ganado respeto en el mundo del espectáculo por sus acertadas predicciones. Recientemente dio impactantes revelaciones sobre su pasado, pues habló del día en el que fue secuestrada y en La Verdad Noticias tenemos los detalles.

A partir de esta desagradable experiencia saltó a la fama por sus predicciones. La vida de la aclamada pitonisa cubana no ha sido fácil.

Desde su adolescencia se enfrentó a diversos problemas, uno de ellos: la pobreza. La situación tan precaria en la que vivía obligó a Mhoni Vidente a prostituirse a cambio de unas monedas.

"Anoche soñé que cuando tenía 15 años y estaba en el Malecón en Cuba. Ya saben que yo me prostituía lamentablemente desde los 14 o 15 años porque no teníamos para comer", mencionó.

Desafortunadamente para ella no fue la única experiencia de este tipo que tuvo que superar, ya que recuerda que hace aproximadamente 10 o 12 años, fue secuestrada por seis hombres en Monterrey y así lo recordó durante una consulta:

"Yo tuve que reinventarme ahí (...) la tuve que pasar porque todos los días tenía una pistola encima. Yo dije 'en tus manos me pongo, señor, de aquí voy a salir' y es cuando sale Mhoni Vidente al estrellato por medio de 'Sabadazo' después del secuestro".

La astrólga cubana aseguró que ella predijo su secuestro

Mhoni Vidente predijo su secuestro

La vidente explicó que ella misma predijo su propio secuestro; estaba segura de que la mantendrían privada de su libertad durante tres días y así fue.

Algo que le ayudó a mantener la calma y a salir de la situación fue encomendarse a Dios y a la Virgen María, y sin dar detalles explicó que todo apunta a que fue un "ajuste de cuentas".

"Tu puedes decir de Mhoni Vidente lo que quieras, que me acosté con mil hombres y por eso tengo lo que tengo, pero mi lado espiritual es más fuerte que mi vida entera y eso es lo que me defiende y me hace seguir adelante. Por eso les digo, tómense de Dios y la Virgen María para que salgan adelante", concluyó la astróloga.

