Mhoni Vidente predijo el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

La pitonisa cubana acertó una vez más en sus predicciones.

Gran furor se vive en redes sociales luego de que se diera a conocer el día de ayer que Argentina ganaba la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. Sin embargo, muy pocos saben que el triunfo de la selección albiceleste ya había sido predecido con anterioridad por Mhoni Vidente y en más de una ocasión.

A través de sus historias de Instagram, la pitonisa cubana compartió un video recopilatorio de todas las veces en las que ella mencionó que las cartas astrológicas le revelaron que Francia y Argentina llegaban a las finales del evento deportivo más importante del mundo.

Mhoni Vidente acierta en su predicción sobre el triunfo de Argentina en #Qatar2022 pic.twitter.com/reaoBwnQ1y — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) December 19, 2022

“Definitivamente ya les había dicho que Argentina o Francia van a ganar el Mundial, pero le voy a Argentina”, declaró Mhoni Vidente.

Tal y como se esperaba, más de uno quedó con la boca abierta al ver que la astróloga más famosa de México sumaba una predicción más a la extensa lista de predicciones acertadas a lo largo de su carrera. No obstante, otros no creyeron en su palabra y consideran que se trata de una mera coincidencia.

Messi celebra triunfo de Argentina en Qatar 2022

Lionel Messi compartió un emotivo mensaje en Instagram para celebrar el triunfo albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

La Verdad Noticias te mencionó el día de ayer que Argentina derrotaba a Francia y se coronaba como el ganador absoluto de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El triunfo de la selección argentina ha sido celebrado por millones de personas por toda Latinoamérica.

“¡CAMPEONES DEL MUNDO! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos ¡Lo logramos!”, fue el emotivo mensaje con el que Lionel Messi celebró la victoria albiceleste en Catar 2022.

¿Quién es Mhoni Vidente?

Hoy en día, la pitonisa cubana goza de gran popularidad en las redes sociales.

No se puede negar que Mhoni Vidente es una de las astrólogas más famosas en México y gran parte de Latinoamérica. De acuerdo a información que circula en Internet, ella nació el 21 de marzo de 1977 en La Habana, Cuba y obtuvo sus poderes premonitorios tras recibir una descarga eléctrica a los 16 años de edad.

