Mhoni Vidente predijo el embarazo de Andrea Escalona y este video lo prueba

La pitonisa cubana relacionó a la hija de Magda Rodríguez con la maternidad en más de una ocasión.

Andrea Escalona dio a conocer el día de hoy que está embarazada, lo cual causó gran furor en todas las redes sociales. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que más de un cibernauta recordaron la vez que Mhoni Vidente predijo este momento durante una de sus intervenciones en el programa Hoy.

Fue el 30 de julio del 2019 cuando la astróloga aseguró que una persona presente en ese momento dentro del foro 16 de Televisa se encontraba embarazada o estaba a punto de estar. Al ser cuestionada de quién se trataba, ella se limitó a decir que “Magda Rodríguez sería abuelita”, dando a entender que su hija estaría próxima a debutar como madre.

Unos días después, la pitonisa regresó al matutino para dar sus predicciones y volvió a asegurar que la hija de la fallecida productora se convertiría en madre de dos gemelos. El tiempo pasó y no hubo noticia alguna de la llegada de un bebé a la vida de Andrea Escalona, lo que provocó que más de uno pensara que se trataba de una predicción fallida.

Meses más tarde, en marzo del 2021 para ser exactos, ella volvió a causar controversia al revelar que Magda Rodríguez le dijo en sueños que su hija sería mamá. Hoy, la conductora le dio la razón a Mhoni Vidente al confirmar que tiene 13 semanas de gestación y que su embarazo es “un regalo que su madre le envió”.

Andrea Escalona anuncia embarazo con tierna fotografía

La conductora presumió su pancita de embarazo por primera vez junto a un emotivo texto que compartió en redes sociales.

Tras anunciar su embarazo en vivo desde el programa Hoy, la conductora recurrió a su cuenta de Instagram para compartir su felicidad con todos sus seguidores, a quienes le presumió su primera foto mostrando su pancita de embarazo, misma que llegó con un emotivo mensaje con dedicación a su bebé que a más de uno ha cautivado.

“Aún sin conocerte, todos los días me levanto con la ilusión de ser una mejor persona para poder darte un buen ejemplo, me haces sentir que todo puedo y me inyectaste una certeza que había perdido, olvidado o quizá nunca había tenido”, escribió Andrea Escalona.

¿Qué edad tiene Andrea Escalona?

En la actualidad, la conductora forma parte del elenco principal del programa Hoy.

De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Andrea Escalona nació el 6 de agosto de 1986, por lo que ahora tiene 35 años de edad. Tal vez no lo sepas pero la conductora inició su carrera artística en TV Azteca y tras un exitoso paso por Telemundo llegó a Televisa para ser parte del programa Hoy.

Fotografías: Redes Sociales