Mhoni Vidente predice que Grupo Firme sufrirá atentado y Eduin Caz está aterrado

Mhoni Vidente vuelve a dar de que hablar en las redes sociales, pues ahora ha compartido una nueva predicción que ha despertado la preocupación de los fans de Grupo Firme, pues en ella se asegura que los integrantes de la famosa banda serán víctimas de un fuerte atentado.

La pitonisa mencionó que la agrupación está teniendo una buena racha de éxito, lo cual ha provocado que despierte en sus enemigos la envidia y el coraje. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella sacó las cartas de la muerte y del colgado, las cuales indican la posibilidad de un futuro atentado en contra de ellos.

La vidente reveló que las cartas de la muerte y la carta del colgado está detrás del grupo.

“Me acaba de venir una visión muy fuerte del Grupo Firme… Les sale la carta de la muerte y la carta del colgado, estas dos cartas dicen que las envidias, el coraje, la avaricia… No se confíen, es un aviso, tomen precauciones”, declaró Mhoni vidente, quien recientemente aseguró que la sexta cabeza del demonio saldrá de México.

La predicción de la astróloga cubana no demoró en hacerse viral y llegó hasta oídos de Eduin Caz, el vocalista de la agrupación, quien a través de su cuenta de Instagram reveló que sentía preocupación ante esta situación, pues él es muy creyente de este tipo de cosas.

“Soy muy miedoso y creo mucho en eso también… No tengo palabras, no sé que hacer, ya no voy a ir a Jalisco”, declaró Eduin Caz en una historia de Instagram.